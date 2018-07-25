Две недели Роналду в «Ювентусе». Что успел Криштиану за это время
Великий, даже когда не играет.
Великий, даже когда не играет.
10 июля Криштиану Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус». За прошедшие с тех пор две недели португалец еще не провел ни одного матча, да и к тренировкам приступит только 30 июля. Но все равно успел многое — так что в то, что Рон — новый лидер «Юве», поверили все.
Миф о том, что трансферы звездных игроков окупаются на следующий же день продажами футболок с их фамилиями, беспощадно разрушен. И все же: за сутки после объявления о переходе «Юве» продал 520 тысяч футболок с седьмым номером (цена — сто евро за штуку). Какая именно доля из 52 миллионов евро пойдет в руки владельцев клуба, неизвестно, но цифра очень внушительная.
Пока на дворе межсезонье, Криштиану решил для начала постажироваться в селекционном отделе. Сразу же после официального расставания Роналду с «Реалом» появились слухи о возможном уходе Марсело вслед за своим другом. Да и сам он не желал ничего опровергать. Вместо этого Марсело выложил в инстаграме пост прощания с Роналду, провокационно заявив: «Сыграем еще вместе». Затем бразилец подписался на аккаунт «Ювентуса».
Вскоре после этого всплеска активности в соцсетях стало известно, что агент Роналду Жорже Мендеш не без участия самого Криша попросил у руководства «Юве» приобрести Марсело. Возможная сумма трансфера — от 50 до 60 миллионов евро. Если «Ювентус» отдал сотню миллионов за Криштиану, почему не может раскошелиться и на Марсело?
Если ситуация с 12-м номером «Реала» так и не получила развития, то переезд Андре Гомеша в Турин с каждым часом смотрится все реальнее. Роналду лично потребовал у боссов «Ювентуса» приобрести своего партнера по сборной. Зачем Роналду нужен Гомеш, сходу непонятно — но еще менее понятно, зачем Андре нужен был «Барсе». Переход Гомеш — однозначно один из самых худших трансферов каталонцев за последние годы. Торговаться за Андре «Барса» явно не будет, так что осуществлению трансфера Гомеша ничего не мешает.
Титул самого популярного спортсмена мира уже не первый год достается Роналду. Его фэйм и правда поражает: у Криштиану — 136 миллионов подписчиков в инстаграме (третье место в соцсети), 121 миллион — в фэйсбуке (рекорд по лайкам официальной страницы) и 76 миллионов — в твиттере.
В этом году Рон пошел дальше: он стал самым дорогим
У «Юве» в десять с половиной раз меньше подписчиков в инстаграме и в 12 раз меньше в твиттере. Но уже на следующий день после трансфера
На официальные страницы клуба в твиттере и фэйсбуке подписались по 400 тыс. пользователей. Канал «Ювентуса» в YouTube в день презентации Роналду прибавил сто тысяч подписчиков и быстро стал миллионником.
Сто миллионов евро за 33-летнего игрока, пускай и обладателя «Золотого мяча», кажутся заоблачными — особенно учитывая нестабильную игру Роналду в минувшем сезоне. Но недавний медосмотр перед переходом в «Ювентус» поверг в шок. Трудно описать состояние врачей, увидевших показатели Роналду. Как сообщается, биологический возраст Криштиану совсем не соответствует реальному. Оказывается, в организме Роналду 7% жира (средний показатель для спортсмена его возраста — 10−11%), а мышечная масса тела составляет 50% (средний показатель — 46%).
В итоге спортивная форма Роналду соответствует форме 20-летнего игрока. Такими темпами Криштиану поиграет в «Юве» дольше Джанлуиджи Буффона.
Тигран Арутюнян