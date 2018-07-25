Две недели Роналду в «Ювентусе». Что успел Криштиану за это время

Источник: Sport24

10 июля Криштиану Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус». За прошедшие с тех пор две недели португалец еще не провел ни одного матча, да и к тренировкам приступит только 30 июля. Но все равно успел многое — так что в то, что Рон — новый лидер «Юве», поверили все.

Привлек доходы от мерча

Миф о том, что трансферы звездных игроков окупаются на следующий же день продажами футболок с их фамилиями, беспощадно разрушен. И все же: за сутки после объявления о переходе «Юве» продал 520 тысяч футболок с седьмым номером (цена — сто евро за штуку). Какая именно доля из 52 миллионов евро пойдет в руки владельцев клуба, неизвестно, но цифра очень внушительная.

Влияет на трансферы

Пока на дворе межсезонье, Криштиану решил для начала постажироваться в селекционном отделе. Сразу же после официального расставания Роналду с «Реалом» появились слухи о возможном уходе Марсело вслед за своим другом. Да и сам он не желал ничего опровергать. Вместо этого Марсело выложил в инстаграме пост прощания с Роналду, провокационно заявив: «Сыграем еще вместе». Затем бразилец подписался на аккаунт «Ювентуса».

Вскоре после этого всплеска активности в соцсетях стало известно, что агент Роналду Жорже Мендеш не без участия самого Криша попросил у руководства «Юве» приобрести Марсело. Возможная сумма трансфера — от 50 до 60 миллионов евро. Если «Ювентус» отдал сотню миллионов за Криштиану, почему не может раскошелиться и на Марсело?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlH4H7Bg8hs/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:35.7421875% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlH4H7Bg8hs/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Quem diria hein Cris!!! É mano chegou a hora de dizer até logo... Te juro q nao imaginava que esse dia chegaria! Mas nada nessa vida é pra sempre, espero q vc seja muito feliz na sua nova caminhada. Foram quase 10 anos do teu lado, 10 anos de alegria, bom futebol, vitorias, derrotas e momentos maravilhosos! Aprendi muito com vc, sua dedicação é a coisa mais bizarra q eu vi em um atleta. Tudo de bom pra vc e sua linda familia! Vou sentir saudades das nossas resenhas antes dos jogos quando vc acertava o resultados e antes das finais nos tranquilizava com tua experiência e o carinho com os mais jovens! Tenho orgulho de ter jogado contigo nao por que VOCE SEJA O MAIOR JOGADOR DA P#RR% TODA e sim pela pessoa q você é!!! quando eu parar de jogar vou sentar no bar tomar uma cerveja e vou contar vaaarias historias e mostrar todas as nossas fotos ? Ja ja tamo junto de novo ?❤️ #M12 ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/marcelotwelve/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Marcelo Vieira Jr.</a> (@marcelotwelve) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-12T07:22:56+00:00">12 Июл 2018 в 12:22 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Если ситуация с 12-м номером «Реала» так и не получила развития, то переезд Андре Гомеша в Турин с каждым часом смотрится все реальнее. Роналду лично потребовал у боссов «Ювентуса» приобрести своего партнера по сборной. Зачем Роналду нужен Гомеш, сходу непонятно — но еще менее понятно, зачем Андре нужен был «Барсе». Переход Гомеш — однозначно один из самых худших трансферов каталонцев за последние годы. Торговаться за Андре «Барса» явно не будет, так что осуществлению трансфера Гомеша ничего не мешает.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgtRGhRARe1/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgtRGhRARe1/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">?? Incrível o espírito desta equipa! Já com a mente na Holanda ??. #ConquistaOSonho #Portugal</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/aftgomes21/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Andre Gomes</a> (@aftgomes21) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-24T13:16:07+00:00">24 Мар 2018 в 6:16 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Поднял соцсети «Юве»

Титул самого популярного спортсмена мира уже не первый год достается Роналду. Его фэйм и правда поражает: у Криштиану — 136 миллионов подписчиков в инстаграме (третье место в соцсети), 121 миллион — в фэйсбуке (рекорд по лайкам официальной страницы) и 76 миллионов — в твиттере.

В этом году Рон пошел дальше: он стал самым дорогим инстаграм-блогером среди спортсменов. В среднем один рекламный пост на странице Криштиану стоит 570 тысяч фунтов. В этом списке он обогнал Неймара (457 тысяч), Лео Месси (381 тысяча), а также Дэвида Бекхэма (228 тысяч). Пятое место занял бывший одноклубник Роналду Гарет Бейл копеечной 141 тысячью фунтов за пост.

«Это не «Ювентус» купил Роналду, а Роналду — «Ювентус» — вы наверняка репостили такие шутки в твиттере. Если посмотреть на социальные сети игрока и клуба, это действительно покажется правдой.

У «Юве» в десять с половиной раз меньше подписчиков в инстаграме и в 12 раз меньше в твиттере. Но уже на следующий день после трансфера инстаграм-аккаунт «Ювентуса» пережил нереально наплыв: 1,4 млн новых фолловеров. Что примечательно, в тот же время от «Реала» в инстаграм отписался миллион человек.

На официальные страницы клуба в твиттере и фэйсбуке подписались по 400 тыс. пользователей. Канал «Ювентуса» в YouTube в день презентации Роналду прибавил сто тысяч подписчиков и быстро стал миллионником.

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Помолодел

Сто миллионов евро за 33-летнего игрока, пускай и обладателя «Золотого мяча», кажутся заоблачными — особенно учитывая нестабильную игру Роналду в минувшем сезоне. Но недавний медосмотр перед переходом в «Ювентус» поверг в шок. Трудно описать состояние врачей, увидевших показатели Роналду. Как сообщается, биологический возраст Криштиану совсем не соответствует реальному. Оказывается, в организме Роналду 7% жира (средний показатель для спортсмена его возраста — 10−11%), а мышечная масса тела составляет 50% (средний показатель — 46%).

В итоге спортивная форма Роналду соответствует форме 20-летнего игрока. Такими темпами Криштиану поиграет в «Юве» дольше Джанлуиджи Буффона.