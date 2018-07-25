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12:51 (мск), источник: Sport24

Две недели Роналду в «Ювентусе». Что успел Криштиану за это время

Великий, даже когда не играет.

Источник: Sport24

10 июля Криштиану Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус». За прошедшие с тех пор две недели португалец еще не провел ни одного матча, да и к тренировкам приступит только 30 июля. Но все равно успел многое — так что в то, что Рон — новый лидер «Юве», поверили все.

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Привлек доходы от мерча

Миф о том, что трансферы звездных игроков окупаются на следующий же день продажами футболок с их фамилиями, беспощадно разрушен. И все же: за сутки после объявления о переходе «Юве» продал 520 тысяч футболок с седьмым номером (цена — сто евро за штуку). Какая именно доля из 52 миллионов евро пойдет в руки владельцев клуба, неизвестно, но цифра очень внушительная.

Влияет на трансферы

Пока на дворе межсезонье, Криштиану решил для начала постажироваться в селекционном отделе. Сразу же после официального расставания Роналду с «Реалом» появились слухи о возможном уходе Марсело вслед за своим другом. Да и сам он не желал ничего опровергать. Вместо этого Марсело выложил в инстаграме пост прощания с Роналду, провокационно заявив: «Сыграем еще вместе». Затем бразилец подписался на аккаунт «Ювентуса».

Вскоре после этого всплеска активности в соцсетях стало известно, что агент Роналду Жорже Мендеш не без участия самого Криша попросил у руководства «Юве» приобрести Марсело. Возможная сумма трансфера — от 50 до 60 миллионов евро. Если «Ювентус» отдал сотню миллионов за Криштиану, почему не может раскошелиться и на Марсело?

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Если ситуация с 12-м номером «Реала» так и не получила развития, то переезд Андре Гомеша в Турин с каждым часом смотрится все реальнее. Роналду лично потребовал у боссов «Ювентуса» приобрести своего партнера по сборной. Зачем Роналду нужен Гомеш, сходу непонятно — но еще менее понятно, зачем Андре нужен был «Барсе». Переход Гомеш — однозначно один из самых худших трансферов каталонцев за последние годы. Торговаться за Андре «Барса» явно не будет, так что осуществлению трансфера Гомеша ничего не мешает.

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Поднял соцсети «Юве»

Титул самого популярного спортсмена мира уже не первый год достается Роналду. Его фэйм и правда поражает: у Криштиану — 136 миллионов подписчиков в инстаграме (третье место в соцсети), 121 миллион — в фэйсбуке (рекорд по лайкам официальной страницы) и 76 миллионов — в твиттере.

В этом году Рон пошел дальше: он стал самым дорогим инстаграм-блогером среди спортсменов. В среднем один рекламный пост на странице Криштиану стоит 570 тысяч фунтов. В этом списке он обогнал Неймара (457 тысяч), Лео Месси (381 тысяча), а также Дэвида Бекхэма (228 тысяч). Пятое место занял бывший одноклубник Роналду Гарет Бейл копеечной 141 тысячью фунтов за пост.

«Это не «Ювентус» купил Роналду, а Роналду — «Ювентус» — вы наверняка репостили такие шутки в твиттере. Если посмотреть на социальные сети игрока и клуба, это действительно покажется правдой.

У «Юве» в десять с половиной раз меньше подписчиков в инстаграме и в 12 раз меньше в твиттере. Но уже на следующий день после трансфера инстаграм-аккаунт «Ювентуса» пережил нереально наплыв: 1,4 млн новых фолловеров. Что примечательно, в тот же время от «Реала» в инстаграм отписался миллион человек.

На официальные страницы клуба в твиттере и фэйсбуке подписались по 400 тыс. пользователей. Канал «Ювентуса» в YouTube в день презентации Роналду прибавил сто тысяч подписчиков и быстро стал миллионником.

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Помолодел

Сто миллионов евро за 33-летнего игрока, пускай и обладателя «Золотого мяча», кажутся заоблачными — особенно учитывая нестабильную игру Роналду в минувшем сезоне. Но недавний медосмотр перед переходом в «Ювентус» поверг в шок. Трудно описать состояние врачей, увидевших показатели Роналду. Как сообщается, биологический возраст Криштиану совсем не соответствует реальному. Оказывается, в организме Роналду 7% жира (средний показатель для спортсмена его возраста — 10−11%), а мышечная масса тела составляет 50% (средний показатель — 46%).

В итоге спортивная форма Роналду соответствует форме 20-летнего игрока. Такими темпами Криштиану поиграет в «Юве» дольше Джанлуиджи Буффона.

Тигран Арутюнян

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