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12:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Габриэль Жезус станцевал с мамой под песню So Quer Vrau

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус проводит отпуск после чемпионата мира в Бразилии.

Источник: Reuters

21-летний форвард поделился со своими подписчиками в инстаграме видео, как он танцует со своей мамой под хит So Quer Vrau.

«Я твое отражение», — подписал ролик Жезус.

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Ранее Жезус рассказывал, как мама поддерживала его, чтобы он не бросал заниматься футболом в детстве, и как она до сих пор звонит ему после каждого гола.

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