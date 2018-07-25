Габриэль Жезус станцевал с мамой под песню So Quer Vrau

21-летний форвард поделился со своими подписчиками в инстаграме видео, как он танцует со своей мамой под хит So Quer Vrau. «Я твое отражение», — подписал ролик Жезус.

Ранее Жезус рассказывал, как мама поддерживала его, чтобы он не бросал заниматься футболом в детстве, и как она до сих пор звонит ему после каждого гола.