«Впервые дети не обращают на меня внимания». Клопп веселится в Нью-Йорке
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп зашел в кулинарный класс в
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп зашел в кулинарный класс в
«Впервые дети не обращают на меня внимания, когда я рядом. Слава прошла. Может, Леброн Джеймс бы мне тут помог. Давайте проверим. “Вау, Юрген Клопп здесь!” — никакой реакции. Очень хорошо, мне нравится.
Окей, если я
Una cerveza por favor. Мне нравится пиво. Одно пиво, пожалуйста. Немцы проводят отпуск в Испании. И если ты даже не знаешь испанский, по крайней мере, можешь заказать пиво. Una cerveza por favor», — объяснил Клопп одному мальчику.
Также Клопп выяснил, за кого болеют ребята в кулинарном классе, — за «Барселону».
«Вот почему никто на меня не реагирует. Сюда надо было пригласить Месси», — пошутил тренер «Ливерпуля».