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13:00 (мск), источник: Sportmail.ru

«Впервые дети не обращают на меня внимания». Клопп веселится в Нью-Йорке

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп зашел в кулинарный класс в Нью-Йорке, но дети не обратили на него особого внимания. Немца это только порадовало.

Источник: Reuters

«Впервые дети не обращают на меня внимания, когда я рядом. Слава прошла. Может, Леброн Джеймс бы мне тут помог. Давайте проверим. “Вау, Юрген Клопп здесь!” — никакой реакции. Очень хорошо, мне нравится.

Окей, если я чем-то могу помочь, скажите. Похоже, никто не любит семгу. А я люблю ее.

Una cerveza por favor. Мне нравится пиво. Одно пиво, пожалуйста. Немцы проводят отпуск в Испании. И если ты даже не знаешь испанский, по крайней мере, можешь заказать пиво. Una cerveza por favor», — объяснил Клопп одному мальчику.

Также Клопп выяснил, за кого болеют ребята в кулинарном классе, — за «Барселону».

«Вот почему никто на меня не реагирует. Сюда надо было пригласить Месси», — пошутил тренер «Ливерпуля».

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