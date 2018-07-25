«Впервые дети не обращают на меня внимания». Клопп веселится в Нью-Йорке

«Впервые дети не обращают на меня внимания, когда я рядом. Слава прошла. Может, Леброн Джеймс бы мне тут помог. Давайте проверим. “Вау, Юрген Клопп здесь!” — никакой реакции. Очень хорошо, мне нравится.



Окей, если я чем-то могу помочь, скажите. Похоже, никто не любит семгу. А я люблю ее.



Una cerveza por favor. Мне нравится пиво. Одно пиво, пожалуйста. Немцы проводят отпуск в Испании. И если ты даже не знаешь испанский, по крайней мере, можешь заказать пиво. Una cerveza por favor», — объяснил Клопп одному мальчику.



Также Клопп выяснил, за кого болеют ребята в кулинарном классе, — за «Барселону».



«Вот почему никто на меня не реагирует. Сюда надо было пригласить Месси», — пошутил тренер «Ливерпуля».