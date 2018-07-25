Марадона дал бессвязное интервью за рулем
Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона дал интервью аргентинскому телевидению, находясь за рулем припаркованного автомобиля. Видео опубликовано в
Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона дал интервью аргентинскому телевидению, находясь за рулем припаркованного автомобиля. Видео опубликовано в
Бывший игрок «альбисилесте» с трудом подбирал слова, отвечая на вопросы журналиста. Марадона находился за рулем припаркованного автомобиля. Рядом на пассажирском сиденье расположилась спутница аргентинца.
26 июня, находясь на матче группового этапа чемпионата мира-2018 между Аргентиной и Нигерией, Марадона отметился вызывающим поведением. После гола Маркоса Рохо, сделавшего счет 2:1 в пользу южноамериканцев, бывший футболист показал трибунам оскорбительный жест.