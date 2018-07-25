Нигерийский бизнесмен намерен купить ФК «Арсенал» после 2020 года

Источник: Reuters

Во вторник издание Financial Times сообщило, что российский бизнесмен Алишер Усманов активно изучает возможность продажи 30% акций лондонского клуба.

Также ранее сообщалось, что он пытался выкупить мажоритарный пакет акций у американского предпринимателя Стэна Кронке (его доля — 67%), однако стороны не пришли к соглашению.

«Мы хотим прийти в “Арсенал” после 2020 года, — сказал Дангот. — Даже если кто-то другой купит клуб, мы продолжим идти этим путем».