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16:43 (мск), источник: ТАСС

Нигерийский бизнесмен намерен купить ФК «Арсенал» после 2020 года

ТАСС, 25 июля. Нигерийский бизнесмен Алико Дангот намерен приобрести английский футбольный клуб «Арсенал». Об этом сообщает издание Evening Standart.

Источник: Reuters

Во вторник издание Financial Times сообщило, что российский бизнесмен Алишер Усманов активно изучает возможность продажи 30% акций лондонского клуба.

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Также ранее сообщалось, что он пытался выкупить мажоритарный пакет акций у американского предпринимателя Стэна Кронке (его доля — 67%), однако стороны не пришли к соглашению.

«Мы хотим прийти в “Арсенал” после 2020 года, — сказал Дангот. — Даже если кто-то другой купит клуб, мы продолжим идти этим путем».

Усманов является акционером «Арсенала» с 2007 года. В октябре прошлого года Усманов заявил, что не ведет переговоров о продаже принадлежащих ему 30% акций «Арсенала». Незадолго до этого британская газета The Guardian сообщила, что Кронке предложил Усманову 525 млн фунтов стерлингов ($784 млн по курсу на тот момент) за его пакет акций, решив стать единоличным владельцем лондонского футбольного клуба.

В прошлом сезоне «Арсенал» занял шестое место в чемпионате Англии и дошел до полуфинала Лиги Европы.

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