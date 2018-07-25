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16:52 (мск), источник: Sports.kz

«Кызыл-Жар СК» официально объявил о подписании сербского нападающего

33-летний сербский форвард Мирослав Лечич пополнил петропавловский «Кызыл-Жар СК», сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.

33-летний Лечич известен по своим выступлениям за «Тараз» и «Акжайык». В 2012 году он провел весьма неплохой сезон за жамбылцев и в 20 матчах отметился 7 голами. Но затем получил травму и выбыл из строя на долгий срок, после чего не сумел вернуться на прежний уровень. В 2016 году он вновь вернулся в КПЛ, но на сей раз в «Акжайык». За уральцев Лечич провел 16 матчей и забил 5 мячей. Последним его местом работы был «Металац» из первой лиги Сербии. До этого он защищал цвета «Земуна» и «Ягодины». А начинал карьеру в составе гранда сербского футбола — «Црвене Звезде». Игрок будет выступать под 26-м номером.

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