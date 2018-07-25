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16:53 (мск), источник: Sports.kz

Легионер покинул «Кызыл-Жар СК»

34-летний боснийский форвард Бошко Ступич покинул петропавловский «Кызыл-Жар СК», сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.

Ступич играет в Казахстане уже 3-й год и за «Кызыл-Жар СК» сыграл 76 матчей и забил 29 мячей. В нынешнем сезоне Ступич сыграл 19 матчей и заработал 1 желтую карточку.

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