Легионер покинул «Кызыл-Жар СК»
34-летний боснийский форвард Бошко Ступич покинул петропавловский «Кызыл-Жар СК», сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.
34-летний боснийский форвард Бошко Ступич покинул петропавловский «Кызыл-Жар СК», сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.
Ступич играет в Казахстане уже 3-й год и за «Кызыл-Жар СК» сыграл 76 матчей и забил 29 мячей. В нынешнем сезоне Ступич сыграл 19 матчей и заработал 1 желтую карточку.