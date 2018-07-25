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16:54 (мск), источник: Sports.kz

Какие трансферы совершили казахстанские клубы 25 июля

Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщила об изменениях в составах команд по итогам 25 июля 2018 года.

«Иртыш»

Отзаявлен: Сергей Кисляк (№ 15).

Дозаявлен: Уго Секу (№ 70).

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«Кайсар»

Дозаявлен: Игорь Зенькович (№ 86).

«Кызыл-Жар СК»

Отзаявлен: Бошко Ступич (№ 24).

Дозаявлены: Мирослав Лечич (№ 26), Мидат Галбаев (№ 13), Ельмар Набиев (№ 15), Олег Недашковский (№ 6).

«Байконур»

Дозаявлен: Куанышбек Ермухамбетов (№ 93).

«Кызыл-Жар СК М»

Дозаявлены: Максим Алтухов (№ 81), Арыстан Даулетов (№ 92), Константин Даулетов (№ 20).

«Окжетпес М»

Дозаявлен: Орал Орынбасар (№ 80).

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