Какие трансферы совершили казахстанские клубы 25 июля
Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщила об изменениях в составах команд по итогам 25 июля 2018 года.
Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщила об изменениях в составах команд по итогам 25 июля 2018 года.
«Иртыш»
Отзаявлен: Сергей Кисляк (№ 15).
Дозаявлен: Уго Секу (№ 70).
«Кайсар»
Дозаявлен: Игорь Зенькович (№ 86).
«Кызыл-Жар СК»
Отзаявлен: Бошко Ступич (№ 24).
Дозаявлены: Мирослав Лечич (№ 26), Мидат Галбаев (№ 13), Ельмар Набиев (№ 15), Олег Недашковский (№ 6).
«Байконур»
Дозаявлен: Куанышбек Ермухамбетов (№ 93).
«Кызыл-Жар СК М»
Дозаявлены: Максим Алтухов (№ 81), Арыстан Даулетов (№ 92), Константин Даулетов (№ 20).
«Окжетпес М»
Дозаявлен: Орал Орынбасар (№ 80).