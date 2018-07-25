Самый молодой главный тренер в истории бундеслиги рассказал о переговорах с «Реалом»

Источник: AP 2018

Немец был в списке кандидатов после ухода Зинедина Зидана, который покинул «сливочных» после трех подряд побед в Лиге чемпионов. В итоге главным тренером «Реала» стал Хулен Лопетеги, который из-за этого был вынужден покинуть сборную Испанию за сутки до старта чемпионата мира-2018.

По словам Нагельсманн, пока он не считает нужным переезжать в зарубежный чемпионат, а его молодой возраст позволяет рассчитывать на получение предложении в будущем.

«Я обдумывал поступившее предложение. Кто повесит трубку, если на проводе “Реал”? Это самый большой клуб в мире. Мне всего 30 лет. Если моя тренерская карьера будет развиваться достаточно успешно, у меня, возможно, еще будет шанс потренировать клуб Ла Лиги. Что касается моей семьи, то сейчас не время переезжать за границу», — сказал Нагельсманн.

Отметим, что Нагельсманн тренирует «Хоффенхайм» с 2016 года. Возглавив команду в 28 лет, он стал самым молодым тренером в истории бундеслиги. В минувшем сезоне «деревенские» под его руководством заняли третье место и вышли в групповой раунд Лиги чемпионов.

С «Хоффенхаймом» Нагельсманн связывает долгосрочный контракт, по которому он сможет вести переговоры с другими клубами только с сезона 2019/20. По данным СМИ, ранее специалистом интересовались «Бавария», дортмундская «Боруссия» и лондонский «Арсенал».