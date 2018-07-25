Скоулз: Погба надо больше думать головой, чтобы стать топ-футболистом

«Полю нужно обрести постоянство. Он один матч играет прекрасно, а во втором уже не так хорош. Он из тех футболистов, которые здорово проводят только один матч из трех-четырех. Если хочешь выигрывать чемпионат, то этого недостаточно.



Ему нужно определять игру команды, как он делал это в “Ювентусе”. Там он хорошо знал, какая позиция у него на поле, какие функции, с кем он играет.



В “МЮ” я буду удивлен, если в двух матчах подряд был один и тот же стартовый состав или если команда использовала одинаковую схему. И это не помогает Погба.



В уровне игры Погба нет сомнений, он показал это на чемпионате мира. Это физически сильный футболист с очень хорошей техникой. Но ему надо больше думать головой, чтобы стать топ-футболистом», — заявил Скоулз в эфире beIN SPORTS.