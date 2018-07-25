Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
Лудогорец
Видеотон
Футбол. Еврокубки
20:00
Кукеши
Карабах
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
ХИК
Футбол. Еврокубки
21:30
Аякс
Штурм
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
Русенборг
Футбол. Еврокубки
24.07
Легия0
Спартак Тр2
Все события
Фоторепортажи
18Как болели за Мурата Гассиева
10Усик победил Гассиева в Москве и стал абсолютным чемпионом мира
17:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Скоулз: Погба надо больше думать головой, чтобы стать топ-футболистом

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз оценил уровень игры полузащитника «МЮ» Поля Погба, недавно ставшего чемпионом мира.

Источник: AP 2018

«Полю нужно обрести постоянство. Он один матч играет прекрасно, а во втором уже не так хорош. Он из тех футболистов, которые здорово проводят только один матч из трех-четырех. Если хочешь выигрывать чемпионат, то этого недостаточно.

Ему нужно определять игру команды, как он делал это в “Ювентусе”. Там он хорошо знал, какая позиция у него на поле, какие функции, с кем он играет.

В “МЮ” я буду удивлен, если в двух матчах подряд был один и тот же стартовый состав или если команда использовала одинаковую схему. И это не помогает Погба.

В уровне игры Погба нет сомнений, он показал это на чемпионате мира. Это физически сильный футболист с очень хорошей техникой. Но ему надо больше думать головой, чтобы стать топ-футболистом», — заявил Скоулз в эфире beIN SPORTS.

Во время загрузки произошла ошибка.
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Две недели Роналду в «Ювентусе». Что он успел за это время
СМИ: «Реал» готов заплатить 60 млн фунтов за чемпиона мира
Болельщики выбрали символическую сборную ЧМ-2018, россиян нет
Защитника сборной РФ забраковали для игры в лучших клубах АПЛ
ФИФА открыла расследование против России из-за матча 2009 года
РФС оценил на «отлично» выступление сборной России на ЧМ-2018
Определилась дата гостевого матча «Спартака» в квалификации ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка