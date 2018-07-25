Скоулз: Погба надо больше думать головой, чтобы стать топ-футболистом
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз оценил уровень игры полузащитника «МЮ» Поля Погба, недавно ставшего чемпионом мира.
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз оценил уровень игры полузащитника «МЮ» Поля Погба, недавно ставшего чемпионом мира.
«Полю нужно обрести постоянство. Он один матч играет прекрасно, а во втором уже не так хорош. Он из тех футболистов, которые здорово проводят только один матч из
Ему нужно определять игру команды, как он делал это в “Ювентусе”. Там он хорошо знал, какая позиция у него на поле, какие функции, с кем он играет.
В “МЮ” я буду удивлен, если в двух матчах подряд был один и тот же стартовый состав или если команда использовала одинаковую схему. И это не помогает Погба.
В уровне игры Погба нет сомнений, он показал это на чемпионате мира. Это физически сильный футболист с очень хорошей техникой. Но ему надо больше думать головой, чтобы стать топ-футболистом», — заявил Скоулз в эфире beIN SPORTS.