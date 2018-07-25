«Челси» оборудует курильную комнату для Сарри
На «Стэмфорд Бридж» появится специальная курильная комната. Руководство «Челси» оборудует помещение для нового главного тренера команды Маурицио Сарри, сообщает Calciomercato.
На «Стэмфорд Бридж» появится специальная курильная комната. Руководство «Челси» оборудует помещение для нового главного тренера команды Маурицио Сарри, сообщает Calciomercato.
Сарри является заядлым курильщиком. По данным источника, итальянский специалист выкуривает по
Новая курилка на «Стэмфорд Бридж» будет расположена рядом с тренерской скамейкой, чтобы главный тренер команды мог покурить незадолго до начала матча. В Италии Сарри вопреки запретам регулярно курил во время матчей, когда он возглавлял «Наполи» и «Эмполи». Но в Англии за правилами следят более строго.