«Челси» оборудует курильную комнату для Сарри

Новая курилка на «Стэмфорд Бридж» будет расположена рядом с тренерской скамейкой, чтобы главный тренер команды мог покурить незадолго до начала матча. В Италии Сарри вопреки запретам регулярно курил во время матчей, когда он возглавлял «Наполи» и «Эмполи». Но в Англии за правилами следят более строго.