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19:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» оборудует курильную комнату для Сарри

На «Стэмфорд Бридж» появится специальная курильная комната. Руководство «Челси» оборудует помещение для нового главного тренера команды Маурицио Сарри, сообщает Calciomercato.

Источник: AFP 2018

Сарри является заядлым курильщиком. По данным источника, итальянский специалист выкуривает по четыре-пять пачек сигарет в день.

Новая курилка на «Стэмфорд Бридж» будет расположена рядом с тренерской скамейкой, чтобы главный тренер команды мог покурить незадолго до начала матча. В Италии Сарри вопреки запретам регулярно курил во время матчей, когда он возглавлял «Наполи» и «Эмполи». Но в Англии за правилами следят более строго.

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