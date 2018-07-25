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18:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Фабрегас отпраздновал свадьбу на Ибице с Месси, Суаресом и Анри

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас и его жена Даниэла отметили свадьбу на Ибице. Они поженились еще в мае, но время для праздника с друзьями появилось только в межсезонье.

На вечер к Фабрегасам приехали многие бывшие и нынешние футболисты «Барселоны», «Арсенала» и «Челси»: Лионель Месси, Луис Суарес, Тьерри Анри, Карлес Пуйоль, Джон Терри и другие.

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