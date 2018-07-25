Фабрегас отпраздновал свадьбу на Ибице с Месси, Суаресом и Анри
Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас и его жена Даниэла отметили свадьбу на Ибице. Они поженились еще в мае, но время для праздника с друзьями появилось только в межсезонье.
Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас и его жена Даниэла отметили свадьбу на Ибице. Они поженились еще в мае, но время для праздника с друзьями появилось только в межсезонье.
На вечер к Фабрегасам приехали многие бывшие и нынешние футболисты «Барселоны», «Арсенала» и «Челси»: Лионель Месси, Луис Суарес, Тьерри Анри, Карлес Пуйоль, Джон Терри и другие.