Неймар толкнул молодого игрока, чисто отобравшего у него мяч в товарищеском турнире

Бразилец исполнил серию обманных финтов перед молодым защитником, но тот все же чисто отобрал у него мяч. Неймар тут же ускорился за «обидчиком» и толкнул его на борт. Судья показал, что игрок «ПСЖ» нарушил правила, на что Неймар усмехнулся.