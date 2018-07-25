Неймар толкнул молодого игрока, чисто отобравшего у него мяч в товарищеском турнире
Форвард «ПСЖ» Неймар эмоционально отреагировал после потери мяча на турнире Neymar Jr’s Five.
Форвард «ПСЖ» Неймар эмоционально отреагировал после потери мяча на турнире Neymar Jr’s Five.
Бразилец исполнил серию обманных финтов перед молодым защитником, но тот все же чисто отобрал у него мяч. Неймар тут же ускорился за «обидчиком» и толкнул его на борт. Судья показал, что игрок «ПСЖ» нарушил правила, на что Неймар усмехнулся.
Турнир Neymar Jr’s Five — соревнование для команд из 60 стран, где выявляют неофициального чемпиона мира среди команд, играющих три на три.