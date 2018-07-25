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18:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймар толкнул молодого игрока, чисто отобравшего у него мяч в товарищеском турнире

Форвард «ПСЖ» Неймар эмоционально отреагировал после потери мяча на турнире Neymar Jr’s Five.

Источник: Reuters

Бразилец исполнил серию обманных финтов перед молодым защитником, но тот все же чисто отобрал у него мяч. Неймар тут же ускорился за «обидчиком» и толкнул его на борт. Судья показал, что игрок «ПСЖ» нарушил правила, на что Неймар усмехнулся.

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Турнир Neymar Jr’s Five — соревнование для команд из 60 стран, где выявляют неофициального чемпиона мира среди команд, играющих три на три.

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