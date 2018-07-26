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08:59 (мск), источник: Газета.Ру

«Милан» объявил о назначении нового спортивного директора

Бывший полузащитник и главный тренер «Милана» Леонардо был назначен на пост спортивным директором клуба, сообщает официальный сайт клуба.

Источник: AP 2018

Бразилец выступал за итальянский клуб с 1997 по 2001 год, а также с 2002 по 2003 год. Под руководством Леонардо «Милан» занял третье место в чемпионате Италии, а также дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов, где по сумме двух встреч потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:7.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер лондонской «Челси» Антонио Конте может возглавить итальянский «Милан».

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