«Милан» объявил о назначении нового спортивного директора
Бывший полузащитник и главный тренер «Милана» Леонардо был назначен на пост спортивным директором клуба, сообщает официальный сайт клуба.
Бывший полузащитник и главный тренер «Милана» Леонардо был назначен на пост спортивным директором клуба, сообщает официальный сайт клуба.
Бразилец выступал за итальянский клуб с 1997 по 2001 год, а также с 2002 по 2003 год. Под руководством Леонардо «Милан» занял третье место в чемпионате Италии, а также дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов, где по сумме двух встреч потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:7.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер лондонской «Челси» Антонио Конте может возглавить итальянский «Милан».