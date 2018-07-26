«Милан» объявил о назначении нового спортивного директора

Бразилец выступал за итальянский клуб с 1997 по 2001 год, а также с 2002 по 2003 год. Под руководством Леонардо «Милан» занял третье место в чемпионате Италии, а также дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов, где по сумме двух встреч потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:7.