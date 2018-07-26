«Ювентус» обыграл «Баварию» в матче Международного кубка чемпионов в США

Источник: AP 2018

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу итальянской команды. Оба мяча в составе «Ювентуса» забил 21-летний нападающий Андреа Фавилли (32-я и 40-я минуты).

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Для итальянского клуба этот матч стал первым в рамках Международного кубка чемпионов. «Бавария» провела вторую игру на турнире, в первой немецкая команда одержала победу над французским ПСЖ со счетом 3:1.

В товарищеском турнире также принимают участие английские «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити», испанские «Реал», «Атлетико» и «Барселона», итальянские «Рома», «Милан» и «Интер», немецкая «Боруссия», французские «Лион» и «Пари Сен-Жермен», а также португальская «Бенфика».

Основная часть матчей проходит в США, также встречи принимают Сингапур, Австрия, Италия, Франция, Ирландия, Англия, Испания и Португалия.