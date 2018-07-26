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09:30 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Манчестер Сити» на товарищеском турнире в США

ТАСС, 26 июля. Футбольный клуб «Ливерпуль» оказался сильнее «Манчестер Сити» во встрече Международного кубка чемпионов, одержав волевую победу. Матч прошел в Ист-Рутерфорде (США).

Источник: AP 2018

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Юргена Клоппа. Голами отметились Лерой Сане («Манчестер Сити», 57-я минута), Мохаммед Салах («Ливерпуль», 63) и Садио Мане («Ливерпуль», 90+4 — пенальти).

Для обоих клуба этот матч стал вторым в рамках Международного кубка чемпионов. В первых встречах обе команды уступили дортмундской «Боруссии»: «Манчестер Сити» проиграл со счетом 0:1, «Ливерпуль» потерпел поражение со счетом 1:3.

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В свою очередь, немецкая команда в параллельном матче в серии пенальти проиграла португальской «Бенфике» (2:2, 3:4 — пенальти). У «Боруссии» оба мяча в основное время забил полузащитник Максимилиан Филипп (20, 22). В составе «Бенфики» голами отметились защитник Андре Алмейда (51) и полузащитник Альфа Семеду (69).

В товарищеском турнире также принимают участие английские «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм», испанские «Реал», «Атлетико» и «Барселона», итальянские «Рома», «Милан», «Ювентус» и «Интер», немецкая «Бавария», французские «Лион» и «Пари Сен-Жермен». Основная часть матчей проходит в США, также встречи принимают Сингапур, Австрия, Италия, Франция, Ирландия, Англия, Испания и Португалия.

Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. Если основное время матча заканчивается вничью, победитель определяется в серии пенальти, выигравшая команда получает два очка, проигравшая — одно.

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