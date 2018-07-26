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10:23 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» по пенальти победил «Милан» в матче Международного кубка чемпионов

ТАСС, 26 июля. Английский «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти обыграл итальянский «Милан» во встрече Международного кубка чемпионов. Матч прошел в Карсоне (штат Калифорния, США).

Источник: AP 2018

Основное время матча завершилось вничью — 1:1. Гол в составе английской команды на 12-й минуте забил Алексис Санчес, у итальянцев забитым мячом отличился Сусо (15).

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В серии пенальти футболисты команд нанесли по 13 ударов с 11-метровой отметки, игроки «Манчестер Юнайтед» реализовали девять из них, футболисты «Милана» — восемь (включая удар вратаря команды Пепе Рейны). Вратари клубов Рейна и Жоэл Перейра отразили каждый по три пенальти в ходе серии.

В товарищеском турнире также принимают участие английские «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», испанские «Реал», «Атлетико» и «Барселона», итальянские «Ювентус», «Рома» и «Интер», немецкие «Бавария» и «Боруссия», французские «Лион» и «Пари Сен-Жермен», а также португальская «Бенфика».

Основная часть матчей проходит в США, также встречи принимают Сингапур, Австрия, Италия, Франция, Ирландия, Англия, Испания и Португалия.

Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. Если основное время матча заканчивается вничью, победитель определяется в серии пенальти, выигравшая команда получает два очка, проигравшая — одно.

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