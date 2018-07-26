От Аршавина до Головина. Самые дорогие трансферы игроков с постсоветского пространства

10. Андрей Аршавин

Из «Зенита» в «Арсенал» за 16,5 млн евро, 2009 год

Сейчас смотришь на сумму в 16,5 млн евро и кажется, что за Аршавина недоплатили, притом серьезно. Но, во-первых, тогда были немного другие трансферные реалии, во-вторых, контракт Андрея с «Зенитом» подходил к концу, в-третьих, для Венгера пригласить в команду 28-летнего игрока был настоящий нонсенс. Аршавин быстро развеял все сомнения и провел несколько сезонов на топ-уровне в статусе одного из лучших игроков АПЛ.

9. Роман Павлюченко

Из «Спартака» в «Тоттенхэм» за 17,4 млн евро, 2008 год

Павлюченко умчал в Европу почти сразу же после крутейшего Евро-2008. На турнир в качестве основного должен был ехать Павел Погребняк. Но форвард «Зенита» получил травму, а шансом воспользовался как раз Павлюченко, заваливший голы Испании, Швеции и Нидерландам.

На «Уайт Харт Лейн» Роман провел четыре сезона, забил более сорока мячей, застал становление Бэйла и Модрича и реально долгое время был безоговорочным номером один на позиции центрального нападающего.

8. Сергей Ребров

Из «Динамо» К в «Тоттенхэм» за 17,5 млн евро, 2000 год

Если найдете Реброва в списках худших трансферов в истории АПЛ, не сильно удивляйтесь.

В «Тоттенхэме» у него и правда не срослось — после феерии в киевском «Динамо» на пару с Андреем Шевченко Ребров уехал покорять Англию. Притом за огромную сумму. Не вышло — всего два полноценных и далеко не блестящих сезона в составе «шпор», аренда в «Фенербахче» и уход в «Вест Хэм». Самые мощные годы карьеры Ребров оставил в киевском «Динамо».

7. Александр Кокорин

Из «Динамо» в «Анжи» и обратно за 19 млн евро, 2013 год

Единственный внутренний трансфер в нашем рейтинге. И самый забавный. Летом 2013 года «Анжи» скупал всех и вся — молодой форвард «Динамо» Александр Кокорин был очередным приобретением Сулеймана Керимова.

Кокорин приехал в Махачкалу, полечился и через полтора месяца вернулся в «Динамо» за ту же сумму — Александр попал аккурат в то время, когда денежный пузырь громко лопнул.

Ах, да, за «Анжи» Кокорин не сыграл ни единого матча.

6. Юрий Жирков

Из ЦСКА в «Челси» за 21 млн евро, 2009 год

Еще один человек, для которого Евро-2008 стал трамплином в большой клуб. Говорят, Жиркова в «Челси» хотел видеть лично Роман Абрамович.

Юрий в итоге оказался на «Стэмфорд Бридж», но у него есть все основания жалеть об этом выборе. Жирков тогда находился на пике формы и действительно был одним из лучших игроков в Восточной Европе, но в «Челси» на левом краю были просто бесподобны Эшли Коул и Флоран Малуда.

Жирков проиграл конкуренцию, а единственный мяч в футболке «Челси» забил в Лиге чемпионов в ворота «Спартака». Само собой, в Москве.

5. Дмитрий Чигринский

Из «Шахтера» в «Барселону» за 25 млн евро, 2009 год

Один из самых странных трансферов игроков из бывшего СССР. И, наверное, самый провальный. В 2009 году Хосеп Гвардиола хотел укрепить центр обороны игроком, который в будущем сменит Рафу Маркеса с Пуйолем и будет помогать команде начинать раскаты тики-таки. Выбор пал на защитника «Шахтера» Дмитрия Чигринского. Несмотря на то, что Гвардиола был против возвращения защитника обратно в Украину уже спустя год, Чигринский считается одним из главных трансферных провалов «Барсы» за всю историю.

4. Андрей Ярмоленко

Из «Динамо» К в «Боруссию» Д за 25 млн евро, 2017 год

Ярмоленко отправляли в Европу последние лет пять, но срослось все относительно недавно, когда ему стукнуло уже 27 лет.

Андрей неплохо начал — регулярно появлялся в стартовом составе, забил чудо-гол «Тоттенхэму» в Лиге чемпионов, но развить успех не смог.

Новый сезон Ярмола начнет в «Вест Хэме», который отдал за него 20 млн евро.

3. Александр Головин

Из ЦСКА в «Монако» за 30 млн евро

Трансфер, о котором официально объявят уже в ближайшие часы. Головин проделал огромный путь из Калтана до одного из самых зрелищных клубов Европы.

И пусть Александр уже сейчас мог попасть в клубы уровня «Барселоны», «Челси» и «Ювентуса», его выбор кажется правильным.

«Монако» — образцовый инкубатор талантов, откуда вышли Мбаппе, Лемар, Фабиньо и многие другие. Так что вполне вероятно, что через пару лет за Головина заплатят куда большую сумму.

2. Генрих Мхитарян

Из «Боруссии Д» в «Манчестер Юнайтед» за 42 млн евро

Мхитарян, как и Ярмоленко, начал свою европейскую карьеру в дортмундской «Боруссии». Но, в отличие от форварда «Динамо», быстро освоился и стал одним из лидеров.

В Дортмунде ни разу не пожалели, что отдали за армянского волшебника 27,5 млн евро — через пару лет «Манчестер Юнайтед» занес сумму в полтора раза больше.

И пусть легендой «МЮ» у Генриха стать не вышло, он продолжает играть ведущую роль в одном из лучших клубов Англии — уже в «Арсенале».

1. Андрей Шевченко

Из «Милана» в «Челси» за 43 млн, 2006 год