От Аршавина до Головина. Самые дорогие трансферы игроков с постсоветского пространства

Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:00
Уфа
Домжале
Футбол. Еврокубки
17:45
Вентспилс
Бордо
Футбол. Еврокубки
18:00
Спартак Ю
Ла Фиорита
Футбол. Еврокубки
18:00
Кайрат
АЗ
Футбол. Еврокубки
18:00
Тобол Кс
Пюник
Футбол. Еврокубки
18:00
Вииторул
Витесс
Футбол. Еврокубки
18:30
Рудар В
Стяуа
Футбол. Еврокубки
19:00
Торпедо Кт
Викингур Л
Футбол. Еврокубки
19:00
Бальцан
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
19:00
Хапоэль Хайфа
Хабнарфьердюр
Футбол. Еврокубки
19:00
Чихура
Марибор
Футбол. Еврокубки
19:30
Дюделанж
Дрита
Футбол. Еврокубки
19:30
РБ Лейпциг
Хеккен
Футбол. Еврокубки
20:00
Зриньски
Валлетта
Футбол. Еврокубки
20:00
АПОЭЛ
Флора
Футбол. Еврокубки
20:00
Мольде
Лачи
Футбол. Еврокубки
20:00
Жальгирис В
Вадуц
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Тель-Авив
Раднички Н
Футбол. Еврокубки
20:00
ЦСКА Сф
Адмира Ваккер
Футбол. Еврокубки
20:00
Гонвед
Прогрес
Футбол. Еврокубки
20:00
Юргорден
Мариуполь
Футбол. Еврокубки
20:20
Ягеллония
Риу Аве
Футбол. Еврокубки
20:30
Шахтер С
Лех
Футбол. Еврокубки
20:45
Норшелланн
АИК
Футбол. Еврокубки
20:45
ЛАСК
Лиллестрем
Футбол. Еврокубки
20:45
Динамо Брс
Атромитос А
Футбол. Еврокубки
21:00
ТНС
Линколн
Футбол. Еврокубки
21:00
ФК Санта-Колома
Валюр
Футбол. Еврокубки
21:00
Сутьеска
Алашкерт
Футбол. Еврокубки
21:00
Олимпия Л
Крусейдерс
Футбол. Еврокубки
21:00
Гурник З
Тренчин
Футбол. Еврокубки
21:00
Б-36
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
21:00
Генк
Фола
Футбол. Еврокубки
21:00
Хайдук С
Славия Сф
Футбол. Еврокубки
21:15
Санкт-Галлен
Сарпсборг 08
Футбол. Еврокубки
21:30
Аталанта
Сараево
Футбол. Еврокубки
21:30
Партизан
Тракай
Футбол. Еврокубки
21:30
Железничар
Аполлон
Футбол. Еврокубки
21:45
Абердин
Бернли
Футбол. Еврокубки
21:45
Дандолк
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
21:45
Спартак Сб
Спарта П
Футбол. Еврокубки
21:45
Осиек
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
21:45
Хайберниан
Астерас
Футбол. Еврокубки
22:00
Стьярнан
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
22:00
ДАК
Динамо Мн
Футбол. Еврокубки
22:45
Севилья
Уйпешт
Футбол. Еврокубки
25.07
Селтик3
Русенборг1
Футбол. Еврокубки
25.07
Аякс2
Штурм0
Все события
Фоторепортажи
11Государство на страже шахмат
22«Спартак» — 2018/19: как он будет выглядеть
10:46 (мск), источник: Sport24

От Аршавина до Головина. Самые дорогие трансферы игроков с постсоветского пространства

Переход Головина — на третьем месте.

10. Андрей Аршавин

Из «Зенита» в «Арсенал» за 16,5 млн евро, 2009 год

Сейчас смотришь на сумму в 16,5 млн евро и кажется, что за Аршавина недоплатили, притом серьезно. Но, во-первых, тогда были немного другие трансферные реалии, во-вторых, контракт Андрея с «Зенитом» подходил к концу, в-третьих, для Венгера пригласить в команду 28-летнего игрока был настоящий нонсенс. Аршавин быстро развеял все сомнения и провел несколько сезонов на топ-уровне в статусе одного из лучших игроков АПЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

9. Роман Павлюченко

Из «Спартака» в «Тоттенхэм» за 17,4 млн евро, 2008 год

Павлюченко умчал в Европу почти сразу же после крутейшего Евро-2008. На турнир в качестве основного должен был ехать Павел Погребняк. Но форвард «Зенита» получил травму, а шансом воспользовался как раз Павлюченко, заваливший голы Испании, Швеции и Нидерландам.

На «Уайт Харт Лейн» Роман провел четыре сезона, забил более сорока мячей, застал становление Бэйла и Модрича и реально долгое время был безоговорочным номером один на позиции центрального нападающего.

8. Сергей Ребров

Из «Динамо» К в «Тоттенхэм» за 17,5 млн евро, 2000 год

Если найдете Реброва в списках худших трансферов в истории АПЛ, не сильно удивляйтесь.

В «Тоттенхэме» у него и правда не срослось — после феерии в киевском «Динамо» на пару с Андреем Шевченко Ребров уехал покорять Англию. Притом за огромную сумму. Не вышло — всего два полноценных и далеко не блестящих сезона в составе «шпор», аренда в «Фенербахче» и уход в «Вест Хэм». Самые мощные годы карьеры Ребров оставил в киевском «Динамо».

Во время загрузки произошла ошибка.

7. Александр Кокорин

Из «Динамо» в «Анжи» и обратно за 19 млн евро, 2013 год

Единственный внутренний трансфер в нашем рейтинге. И самый забавный. Летом 2013 года «Анжи» скупал всех и вся — молодой форвард «Динамо» Александр Кокорин был очередным приобретением Сулеймана Керимова.

Кокорин приехал в Махачкалу, полечился и через полтора месяца вернулся в «Динамо» за ту же сумму — Александр попал аккурат в то время, когда денежный пузырь громко лопнул.

Ах, да, за «Анжи» Кокорин не сыграл ни единого матча.

6. Юрий Жирков

Из ЦСКА в «Челси» за 21 млн евро, 2009 год

Еще один человек, для которого Евро-2008 стал трамплином в большой клуб. Говорят, Жиркова в «Челси» хотел видеть лично Роман Абрамович.

Юрий в итоге оказался на «Стэмфорд Бридж», но у него есть все основания жалеть об этом выборе. Жирков тогда находился на пике формы и действительно был одним из лучших игроков в Восточной Европе, но в «Челси» на левом краю были просто бесподобны Эшли Коул и Флоран Малуда.

Жирков проиграл конкуренцию, а единственный мяч в футболке «Челси» забил в Лиге чемпионов в ворота «Спартака». Само собой, в Москве.

5. Дмитрий Чигринский

Из «Шахтера» в «Барселону» за 25 млн евро, 2009 год

Один из самых странных трансферов игроков из бывшего СССР. И, наверное, самый провальный. В 2009 году Хосеп Гвардиола хотел укрепить центр обороны игроком, который в будущем сменит Рафу Маркеса с Пуйолем и будет помогать команде начинать раскаты тики-таки. Выбор пал на защитника «Шахтера» Дмитрия Чигринского. Несмотря на то, что Гвардиола был против возвращения защитника обратно в Украину уже спустя год, Чигринский считается одним из главных трансферных провалов «Барсы» за всю историю.

Во время загрузки произошла ошибка.

4. Андрей Ярмоленко

Из «Динамо» К в «Боруссию» Д за 25 млн евро, 2017 год

Ярмоленко отправляли в Европу последние лет пять, но срослось все относительно недавно, когда ему стукнуло уже 27 лет.

Андрей неплохо начал — регулярно появлялся в стартовом составе, забил чудо-гол «Тоттенхэму» в Лиге чемпионов, но развить успех не смог.

Новый сезон Ярмола начнет в «Вест Хэме», который отдал за него 20 млн евро.

3. Александр Головин

Из ЦСКА в «Монако» за 30 млн евро

Трансфер, о котором официально объявят уже в ближайшие часы. Головин проделал огромный путь из Калтана до одного из самых зрелищных клубов Европы.

И пусть Александр уже сейчас мог попасть в клубы уровня «Барселоны», «Челси» и «Ювентуса», его выбор кажется правильным.

«Монако» — образцовый инкубатор талантов, откуда вышли Мбаппе, Лемар, Фабиньо и многие другие. Так что вполне вероятно, что через пару лет за Головина заплатят куда большую сумму.

2. Генрих Мхитарян

Из «Боруссии Д» в «Манчестер Юнайтед» за 42 млн евро

Мхитарян, как и Ярмоленко, начал свою европейскую карьеру в дортмундской «Боруссии». Но, в отличие от форварда «Динамо», быстро освоился и стал одним из лидеров.

В Дортмунде ни разу не пожалели, что отдали за армянского волшебника 27,5 млн евро — через пару лет «Манчестер Юнайтед» занес сумму в полтора раза больше.

И пусть легендой «МЮ» у Генриха стать не вышло, он продолжает играть ведущую роль в одном из лучших клубов Англии — уже в «Арсенале».

1. Андрей Шевченко

Из «Милана» в «Челси» за 43 млн, 2006 год

Пожалуй, самый успешный футболист с постсоветского пространства за всю историю. Талант Шевченко разглядели в конце века, когда он с «Динамо» Киев куражился в Лиге чемпионов, в том числе легко и непринужденно разносил «Барселону». Шевченко за 24 млн евро уехал в «Милан», где вырос в одного из самых грозных нападающих эпохи — взял скудетто, Лигу чемпионов, а в 2004 году и вовсе получил «Золотой мяч». Сказочного форварда в один момент захотел видеть у себя Абрамович, выложивший за трансфер огромную сумму. Но в Англии у Шевченко совсем не сложилось и вскоре он вернулся на Украину.

Во время загрузки произошла ошибка.
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Монако
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Названа лучшая спортсменка 2018 года. Из-за ее фигуры уже уволили радиоведущего
После победы Усика в Москве украинские политики сошли с ума
«Зенит» расторг контракт с Артуром Юсуповым
Первый европоход «Уфы»: клуб из Башкирии дебютирует в ЛЕ
«Ювентус» обыграл «Баварию» в Международном кубке чемпионов
«Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Сити» на турнире в США
Выбран самый красивый гол чемпионата мира (видео)
МЮ по пенальти победил «Милан» в Международном кубке чемпионов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка