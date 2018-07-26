От Аршавина до Головина. Самые дорогие трансферы игроков с постсоветского пространства
Переход Головина — на третьем месте.
Переход Головина — на третьем месте.
Сейчас смотришь на сумму в 16,5 млн евро и кажется, что за Аршавина недоплатили, притом серьезно. Но,
На «Уайт Харт Лейн» Роман провел четыре сезона, забил более сорока мячей, застал становление Бэйла и Модрича и реально долгое время был безоговорочным номером один на позиции центрального нападающего.
В «Тоттенхэме» у него и правда не срослось — после феерии в киевском «Динамо» на пару с Андреем Шевченко Ребров уехал покорять Англию. Притом за огромную сумму. Не вышло — всего два полноценных и далеко не блестящих сезона в составе «шпор», аренда в «Фенербахче» и уход в «Вест Хэм». Самые мощные годы карьеры Ребров оставил в киевском «Динамо».
Единственный внутренний трансфер в нашем рейтинге. И самый забавный. Летом 2013 года «Анжи» скупал всех и вся — молодой форвард «Динамо» Александр Кокорин был очередным приобретением Сулеймана Керимова.
Ах, да, за «Анжи» Кокорин не сыграл ни единого матча.
Еще один человек, для которого Евро-2008 стал трамплином в большой клуб. Говорят, Жиркова в «Челси» хотел видеть лично Роман Абрамович.
Жирков проиграл конкуренцию, а единственный мяч в футболке «Челси» забил в Лиге чемпионов в ворота «Спартака». Само собой, в Москве.
Один из самых странных трансферов игроков из бывшего СССР. И, наверное, самый провальный. В 2009 году Хосеп Гвардиола хотел укрепить центр обороны игроком, который в будущем сменит Рафу Маркеса с Пуйолем и будет помогать команде начинать раскаты
Ярмоленко отправляли в Европу последние лет пять, но срослось все относительно недавно, когда ему стукнуло уже 27 лет.
Новый сезон Ярмола начнет в «Вест Хэме», который отдал за него 20 млн евро.
Трансфер, о котором официально объявят уже в ближайшие часы. Головин проделал огромный путь из Калтана до одного из самых зрелищных клубов Европы.
«Монако» — образцовый инкубатор талантов, откуда вышли Мбаппе, Лемар, Фабиньо и многие другие. Так что вполне вероятно, что через пару лет за Головина заплатят куда большую сумму.
Мхитарян, как и Ярмоленко, начал свою европейскую карьеру в дортмундской «Боруссии». Но, в отличие от форварда «Динамо», быстро освоился и стал одним из лидеров.
И пусть легендой «МЮ» у Генриха стать не вышло, он продолжает играть ведущую роль в одном из лучших клубов Англии — уже в «Арсенале».
Пожалуй, самый успешный футболист с постсоветского пространства за всю историю. Талант Шевченко разглядели в конце века, когда он с «Динамо» Киев куражился в Лиге чемпионов, в том числе легко и непринужденно разносил «Барселону». Шевченко за 24 млн евро уехал в «Милан», где вырос в одного из самых грозных нападающих эпохи — взял скудетто, Лигу чемпионов, а в 2004 году и вовсе получил «Золотой мяч». Сказочного форварда в один момент захотел видеть у себя Абрамович, выложивший за трансфер огромную сумму. Но в Англии у Шевченко совсем не сложилось и вскоре он вернулся на Украину.