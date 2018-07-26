Головин вылетел в Монако

22-летний россиянин привлек к себе внимание, в том числе, выступлением за сборную России на чемпионате мира-2018: он принял участие в четырех из пяти матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами в стартовой игре турнира против Саудовской Аравии (5:0).