Головин вылетел в Монако
Около 10 утра полузащитник ЦСКА Александр Головин вылетел в Монако. Сегодня он пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт с «Монако». ЦСКА получит за игрока 30 миллионов евро.
Около 10 утра полузащитник ЦСКА Александр Головин вылетел в Монако. Сегодня он пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт с «Монако». ЦСКА получит за игрока 30 миллионов евро.
22-летний россиянин привлек к себе внимание, в том числе, выступлением за сборную России на чемпионате мира-2018: он принял участие в четырех из пяти матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами в стартовой игре турнира против Саудовской Аравии (5:0).
За ЦСКА в сезоне-2017/18 Головин сыграл 43 матча, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач.