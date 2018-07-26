Битва за трофей и встреча с Мбаппе: как дебютирует Головин

Источник: РИА "Новости"

Один из главных трансферов в истории отечественного футбола должен состояться уже 26 июля. Сегодня 22-летний полузащитник сборной России пройдет медосмотр в «Монако», после чего будет официально объявлено о переходе.

Напомним главные итоги сделки, заключение которой подтвердил генеральный директор клуба из чемпионата Франции Вадим Васильев: Головин станет самым дорогим российским игроком, а также третьим по стоимости футболистом в истории «Монако», зарплата полузащитника составит €2 млн, а контракт с хавбеком будет подписан сроком на пять лет.

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Футболист выбирал между монегасками и лондонским «Челси». На итоговое решение Александра во многом повлияло обещание руководителей команды из чемпионата Франции, согласно которому он будет регулярно выходить на поле в стартовом составе.

Очевидно, что английский чемпионат сильнее Лиги 1, где теперь будет играть самый дорогой россиянин в истории. Французское первенство всего на одну строчку выше российского в рейтинге — пятое место против шестого, согласно таблице коэффициентов УЕФА. Яркий пример: в прошлом сезоне Лиги Европы ЦСКА с Головиным прошел «Лион» в 1/8 финала. На внутренних аренах обе команды до последнего боролись за второе место, российский клуб в итоге остался с серебром, французский — с бронзой.

Однако при более детальном рассмотрении преимущества перехода футболиста становятся более очевидными — серьезные требования к игрокам в Европе поспособствуют росту профессиональных качеств молодого россиянина. Кроме того, «Монако» будет играть в Лиге чемпионов, где команда ставит более серьезные задачи, чем ЦСКА.

38 матчей на внутренней арене вместо 30 тоже можно назвать плюсом — у футболиста будет больше возможности проявить себя и выйти на новый уровень. А еще в Лиге 1 играет «ПСЖ» — одна из сильнейших команд планеты, где собралась целая россыпь звезд мирового уровня.

Можно ли причислить к грандам «Монако»? Скорее да, чем нет. В 2000-х команда переживала не лучшие времена, часто плелась во второй половине турнирной таблице, а семь лет назад и вовсе вылетела из элитного дивизиона.

Вернувшись в Лигу 1 в 2013 году, монегаски ни разу не завершали сезон без медалей. По два раза клуб завоевывал серебро и бронзу, а в 2017-м и вовсе стал чемпионом, опередив грозный «ПСЖ».

В этом же сезоне «Монако» добрался до полуфинала Лиги чемпионов. В атаке у команды зажигал будущий чемпион мира Килиан Мбаппе.

Возможно, для Головина команда из княжества послужит таким же трамплином, как и для талантливейшего француза. Любопытно, что впервые проявить себя на новом месте Александр попробует в очном споре с лучшим молодым игроком ЧМ-2018, который сейчас выступает за «ПСЖ».

4 августа в 15.00 по московскому времени «Монако» встретится в действующим чемпионом в матче за Суперкубок Франции. Более интригующий дебют для Головина представить сложно.

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Чемпионат страны начнется для монегасков 11 августа гостевым поединком против «Нанта». На 28 июля у коллектива из княжества запланирована товарищеская встреча с «Гамбургом», вероятно, Головин впервые выйдет на поле именно в этом поединке, однако официальный дебют все же состоится во встрече с «ПСЖ».

Еще одна интересная деталь: «Монако», при всех своих успешных результатах, редко собирает полный стадион на домашних матчах. Средняя посещаемость домашних игр клуба — 8−9 тысяч зрителей. Связано это, прежде всего с небольшим населением самого княжества (около 40 тысяч человек). Именно из-за крошечного размера Монако клуб из этого государства выступает в первенстве соседней страны. Похожая ситуация и с Лихтенштейном — местные команды играют в Швейцарии, правда, в еврокубках представлять ее не могут.

Любопытно, но не все отечественные деятели футбола позитивно отнеслись к переходу Головина. Так, известный спортивный комментатор Константин Генич предположил, что Александр спустя один год вернется домой.

«ЦСКА очень круто и выгодно оформил трансфер Головина. За Сашу можно только порадоваться.

«Но мне почему-то кажется, что Головин там очень быстро зачахнет, и не удивлюсь, если через год он вернется обратно.

По характеру ему там будет непросто, только допускаю, — написал Генич в твиттере.

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев имеет на этот счет другое мнение.

«Головин верно выбрал «Монако». Французский клуб продуктивно работает с молодыми футболистами. Мбаппе вышел оттуда и многие другие футболисты, которые сейчас выступают в ведущих клубах Европы.

Ему нужно будет адаптироваться ко всем особенностям французского чемпионата. «ПСЖ» стоит особняком, но «Монако» выступает постоянно в Лиге чемпионов. Для Головина это отличная возможность заявить о себе.

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Не сомневаюсь, что Александр станет игроком стартового состава. Его ждет большое будущее. Сложно сказать, что будет через два года, но сейчас у него появилась великолепная возможность.

Нашему игроку важно начать изучать язык, чтобы он сразу влился в коллектив, в чемпионат. Когда есть общение, адаптация проходит легче.

Головин прошел хорошую школу в ЦСКА, в сборной себя проявил. Будем надеяться, что его карьера сложится успешнее, чем у других наших игроков, которые уезжали в Европу. У него все впереди! — цитирует Газзаева «Чемпионат.com».