Мбаппе сменил игровой номер в ПСЖ на 7-й
«ПСЖ» в Твиттере сообщил, что нападающий Кильян Мбаппе со следующего сезона будет играть за клуб под 7-м номером.
«ПСЖ» в Твиттере сообщил, что нападающий Кильян Мбаппе со следующего сезона будет играть за клуб под 7-м номером.
Ранее 19-летний форвард выступал за парижан под 29-м номером.
По данным СМИ, форвард сделал выбор в пользу «семерки» в честь кумира детства — нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Напомним, Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года. В дебютном сезоне он провел за клуб 45 матчей, забив 21 мяч и сделавв 3 голевые передачи. На ЧМ-2018 он помог сборной Франции завоевать второй чемпионский титул, став лучшим молодым игроком турнира — в семи матчах он забил 4 гола.