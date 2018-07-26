Мбаппе сменил игровой номер в ПСЖ на 7-й

Напомним, Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года. В дебютном сезоне он провел за клуб 45 матчей, забив 21 мяч и сделавв 3 голевые передачи. На ЧМ-2018 он помог сборной Франции завоевать второй чемпионский титул, став лучшим молодым игроком турнира — в семи матчах он забил 4 гола.