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12:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Тухель запретил игрокам «ПСЖ» есть пасту, фаст-фуд и сладости после матчей и пить газировку

Новый главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель ввел несколько ограничений для своих игроков, сообщает Get French Football News.

Источник: Reuters

Немецкий специалист наложил запрет на пасту после матчей, на сладости, фаст-фуд и на газированные напитки.

Также Тухель познакомился с владельцами и персоналом популярных ночных клубов в Париже и договорился, чтобы они ему сообщали, когда-то кто-то из его игроков придет туда.

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