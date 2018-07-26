Тухель запретил игрокам «ПСЖ» есть пасту, фаст-фуд и сладости после матчей и пить газировку

Немецкий специалист наложил запрет на пасту после матчей, на сладости, фаст-фуд и на газированные напитки.



Также Тухель познакомился с владельцами и персоналом популярных ночных клубов в Париже и договорился, чтобы они ему сообщали, когда-то кто-то из его игроков придет туда.