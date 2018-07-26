Тухель запретил игрокам «ПСЖ» есть пасту, фаст-фуд и сладости после матчей и пить газировку
Новый главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель ввел несколько ограничений для своих игроков, сообщает Get French Football News.
Новый главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель ввел несколько ограничений для своих игроков, сообщает Get French Football News.
Немецкий специалист наложил запрет на пасту после матчей, на сладости,
Также Тухель познакомился с владельцами и персоналом популярных ночных клубов в Париже и договорился, чтобы они ему сообщали,