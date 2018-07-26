Как новый клуб Головина «Монако» стал специалистом по раскрытию молодых талантов

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Футбольный клуб «Монако», выступающий в чемпионате Франции, договорился с московским ЦСКА о трансфере полузащитника сборной России Александра Головина. ТАСС рассказывает о том, как «Монако» научился делать из юных талантов звезд мирового футбола, а также с кем Головину предстоит конкурировать за место в составе.

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Большую часть нынешнего «Монако» составляют футболисты 25 лет и младше. За место в основном составе 22-летнему Головину предстоит конкурировать с такими же молодыми ребятами. Учитывая универсализм российского полузащитника, Жардим может использовать его в качестве конструктора атак как в центре, так и на фланге.

Конкурентами Головина за место в составе будут игрок сборной Бельгии Юри Тилеманс (21 год), воспитанник «Монако» Кевин Н’Дорам (22 года), Жан-Эд Алоу (24 года) и Пеле из Гвинеи-Бисау (26 лет), пришедшие из «Страсбурга» и португальского «Риу Аве», и марокканец Юссеф Айт-Беннассер (22 года). В составе монегасков также выступают чемпион мира крайний защитник сборной Франции Джибриль Сидибе и финалист турнира вратарь сборной Хорватии Даниел Субашич. Капитаном команды является 32-летний нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао, забивший в прошлом сезоне 18 мячей в 26 матчах чемпионата.

Учитывая умение главного тренера Леонарду Жардима работать с молодыми игроками и направление развития «Монако», Головину наверняка предоставится хороший шанс стать игроком основного состава. В случае если россиянин им воспользуется, то переход в стан вице-чемпиона Франции может стать хорошим трамплином для него. При успешном выступлении за «Монако» футболисты попадают в список интересов европейских грандов. Вполне возможно, через пару сезонов Головин сможет оказаться в одном из них, уже адаптировавшись к новой для себя среде.

За последние годы уровень чемпионата Франции вырос и подровнялся. Основными конкурентами новой команды Головина в предстоящем сезоне видятся тот же ПСЖ, «Лион» и финалист прошлогодней Лиги Европы «Марсель».

Есть и крепкие «Сент-Этьен», «Нант», «Ницца», «Бордо», способные выстрелить и обыграть любого из фаворитов. Таким образом, матчей высокого уровня и накала борьбы у Головина станет больше, чем в российском чемпионате.

Первую встречу в рамках чемпионата Франции «Монако» проведет 11 августа на выезде с «Нантом». В Лиге чемпионов монегаски стартуют с группового этапа.

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Рекорд по прибыли от продаж

В последние годы «Монако» стал главным поставщиком молодых талантов для европейских грандов. Вице-президент Вадим Васильев рассказывал, что прошлым летом клуб установил мировой рекорд по прибыли клубов от трансферов, осуществив продажи на сумму примерно €360 млн. Но так было далеко не всегда. В сезоне-2013/14 «Монако» финишировал на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции, отстав от ПСЖ на 9 очков. Команда напрямую пробилась в групповую стадию Лиги чемпионов и была обязана соблюдать правила финансовой фейр-плей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Так как заработок клуба на тот момент был очень маленьким, а затраты весомыми, боссы «Монако» решили сменить вектор развития и сделать ставку на молодых футболистов.

Уже летом Хамес Родригес перешел в мадридский «Реал» за €80 млн, а Фалькао был отдан в аренду английскому «Манчестер Юнайтед». Самым дорогим приобретением того межсезонья стал центральный защитник Аймен Абденнур, купленный у «Тулузы» за €13 млн. Клаудио Раньери на посту главного тренера сменил Жардим. До этого португальский специалист работал с местными клубами и греческим «Олимпиакосом».

Жардим в «Монако» зарекомендовал себя большим специалистом по раскрытию талантов молодых футболистов. Именно благодаря «Монако» весь мир узнал о таких именах, как Килиан Мбаппе, Антони Марсьяль, Бернарду Силва. В сезоне-2015/16 клуб продал футболистов на общую сумму €168 млн. Марсьяль перешел в «Манчестер Юнайтед» за €60 млн. Также команду покинули Левен Кюрзава, Жоффре Кондогбья, Янник Феррейра Карраско и Абденнур. Два года спустя, после чемпионского сезона, «Монако» продал Бенджамена Менди, Бернарду Силву, Тьемуэ Бакайоко и Гидо Каррильо.

В нынешнем году «Монако» заработал €160 млн на продаже Моутинью, Фабинью, Томы Лемара, Теренса Конголо и Адамы Диакаби.

При многочисленных продажах ведущих игроков команда Жардима ни разу не опускалась ниже третьего места в чемпионате. Два первых сезона под руководством португальца «Монако» занимал третье место, в сезоне-2016/17 стал чемпионом, а в прошедшем — финишировал на второй строчке. В розыгрыше Лиги чемпионов — 2016/17 монегаски добрались до полуфинала, где уступили итальянскому «Ювентусу».

История клуба

Футбольный клуб «Монако» из одноименного княжества был основан в 1924 году. Монегаски являются восьмикратными чемпионами Франции и пятикратными обладателями Кубка страны, в последний раз первое место во французской Лиге 1 «Монако» покорялось в сезоне-2016/17. Лучшим достижением клуба в еврокубках является выход в финал Лиги чемпионов — 2003/04 под руководством нынешнего главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, где монегаски уступили португальскому «Порто» со счетом 0:3. Один из мячей в той встрече забил россиянин Дмитрий Аленичев. По ходу турнира в 1/8 финала представители Франции переиграли московский «Локомотив» благодаря мячу, забитому на выезде (1:2, 1:0).

После этого за восемь лет в клубе сменилось четыре президента. В конце концов по итогам сезона-2010/11 «Монако» вылетел во второй по рангу дивизион чемпионата Франции — Лигу 2. По ходу следующего чемпионата контрольный пакет акций клуба (66,67%) приобрел российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев (остальную треть акций сохранила за собой княжеская семья). Пакет был выкуплен за символический €1, но бизнесмен пообещал в течение последующих четырех сезонов вложить в клуб более €100 млн.

Уже в следующем сезоне перед «Монако» была поставлена задача вернуться в Лигу 1. Главным тренером был назначен известный итальянский специалист Клаудио Раньери. По ходу чемпионата на пост спортивного директора пришел Васильев.

По итогам сезона-2012/13 «Монако» занял первую строчку и вернулся в элиту французского футбола. Летом 2013 года Васильев был назначен вице-президентом и генеральным директором.

Вернувшись в Лигу 1, Рыболовлев приступил к выполнению своих обещаний. В летнее трансферное окно «Монако» потратил почти €150 млн. Были приобретены лидеры сборной Колумбии Хамес Родригес и Радамель Фалькао за €88 млн на двоих, за €25 млн куплен игрок сборной Португалии Жоау Моутинью. Также состав монегасков пополнили опытные защитники Эрик Абидаль и Рикарду Карвалью. Впереди был последний сезон до смены курса на омоложение.