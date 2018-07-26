Как новый клуб Головина «Монако» стал специалистом по раскрытию молодых талантов
Именно в «Монако» на профессиональном уровне начинал лучший молодой игрок чемпионата мира в России Килиан Мбаппе.
Именно в «Монако» на профессиональном уровне начинал лучший молодой игрок чемпионата мира в России Килиан Мбаппе.
Футбольный клуб «Монако», выступающий в чемпионате Франции, договорился с московским ЦСКА о трансфере полузащитника сборной России Александра Головина. ТАСС рассказывает о том, как «Монако» научился делать из юных талантов звезд мирового футбола, а также с кем Головину предстоит конкурировать за место в составе.
Большую часть нынешнего «Монако» составляют футболисты 25 лет и младше. За место в основном составе 22-летнему Головину предстоит конкурировать с такими же молодыми ребятами. Учитывая универсализм российского полузащитника, Жардим может использовать его в качестве конструктора атак как в центре, так и на фланге.
Конкурентами Головина за место в составе будут игрок сборной Бельгии Юри Тилеманс (21 год), воспитанник «Монако» Кевин Н’Дорам (22 года),
Учитывая умение главного тренера Леонарду Жардима работать с молодыми игроками и направление развития «Монако», Головину наверняка предоставится хороший шанс стать игроком основного состава. В случае если россиянин им воспользуется, то переход в стан
Есть и крепкие «Сент-Этьен», «Нант», «Ницца», «Бордо», способные выстрелить и обыграть любого из фаворитов. Таким образом, матчей высокого уровня и накала борьбы у Головина станет больше, чем в российском чемпионате.
Первую встречу в рамках чемпионата Франции «Монако» проведет 11 августа на выезде с «Нантом». В Лиге чемпионов монегаски стартуют с группового этапа.
В последние годы «Монако» стал главным поставщиком молодых талантов для европейских грандов.
Уже летом Хамес Родригес перешел в мадридский «Реал» за €80 млн, а Фалькао был отдан в аренду английскому «Манчестер Юнайтед». Самым дорогим приобретением того межсезонья стал центральный защитник Аймен Абденнур, купленный у «Тулузы» за €13 млн. Клаудио Раньери на посту главного тренера сменил Жардим. До этого португальский специалист работал с местными клубами и греческим «Олимпиакосом».
Жардим в «Монако» зарекомендовал себя большим специалистом по раскрытию талантов молодых футболистов. Именно благодаря «Монако» весь мир узнал о таких именах, как Килиан Мбаппе, Антони Марсьяль, Бернарду Силва. В сезоне-2015/16 клуб продал футболистов на общую сумму €168 млн. Марсьяль перешел в «Манчестер Юнайтед» за €60 млн. Также команду покинули Левен Кюрзава, Жоффре Кондогбья, Янник Феррейра Карраско и Абденнур. Два года спустя, после чемпионского сезона, «Монако» продал Бенджамена Менди, Бернарду Силву, Тьемуэ Бакайоко и Гидо Каррильо.
При многочисленных продажах ведущих игроков команда Жардима ни разу не опускалась ниже третьего места в чемпионате. Два первых сезона под руководством португальца «Монако» занимал третье место, в сезоне-2016/17 стал чемпионом, а в прошедшем — финишировал на второй строчке. В розыгрыше Лиги чемпионов — 2016/17 монегаски добрались до полуфинала, где уступили итальянскому «Ювентусу».
Футбольный клуб «Монако» из одноименного княжества был основан в 1924 году. Монегаски являются восьмикратными чемпионами Франции и пятикратными обладателями Кубка страны, в последний раз первое место во французской Лиге 1 «Монако» покорялось в сезоне-2016/17. Лучшим достижением клуба в еврокубках является выход в финал Лиги чемпионов — 2003/04 под руководством нынешнего главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, где монегаски уступили португальскому «Порто» со счетом 0:3. Один из мячей в той встрече забил россиянин Дмитрий Аленичев. По ходу турнира в 1/8 финала представители Франции переиграли московский «Локомотив» благодаря мячу, забитому на выезде (1:2, 1:0).
После этого за восемь лет в клубе сменилось четыре президента. В конце концов по итогам сезона-2010/11 «Монако» вылетел во второй по рангу дивизион чемпионата Франции — Лигу 2. По ходу следующего чемпионата контрольный пакет акций клуба (66,67%) приобрел российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев (остальную треть акций сохранила за собой княжеская семья). Пакет был выкуплен за символический €1, но бизнесмен пообещал в течение последующих четырех сезонов вложить в клуб более €100 млн.
Уже в следующем сезоне перед «Монако» была поставлена задача вернуться в Лигу 1. Главным тренером был назначен известный итальянский специалист Клаудио Раньери. По ходу чемпионата на пост спортивного директора пришел Васильев.
Вернувшись в Лигу 1, Рыболовлев приступил к выполнению своих обещаний. В летнее трансферное окно «Монако» потратил почти €150 млн. Были приобретены лидеры сборной Колумбии Хамес Родригес и Радамель Фалькао за €88 млн на двоих, за €25 млн куплен игрок сборной Португалии Жоау Моутинью. Также состав монегасков пополнили опытные защитники Эрик Абидаль и Рикарду Карвалью. Впереди был последний сезон до смены курса на омоложение.
Артем Крук