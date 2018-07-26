Дважды лучший футболист Азии близок к переходу в казахстанский клуб

Пока не уточняется, приехал ли Джепаров для просмотра или сразу проведет переговоры и подпишет контракт. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента. Трансферное окно в КПЛ открыто до 31 июля.

35-летний Джепаров последние два сезона провел в Иране, где выступал за «Сепахан» и «Эстегляль». Также в его зарубежной карьере были южнокорейские «Сеул», «Соннам» и «Ульсан Хендай» и саудовский «Аль-Шабаб Эр-Рияд». На родине Джепаров выступла за «Навбахор», «Пахтакор», «Бунедкор» и ташкентский «Локомотив».

За карьеру Джепаров девять раз выигрывал чемпионат Узбекистана, а по разу — чемпионаты Южной Кореи и Саудовской Аравии. В 2008 и 2011 годах он признавался лучшим футболистом года в Азии, а в 2008 и 2010 — лучшим игроком Узбекистана.