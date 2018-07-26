Генич: Мне кажется, что Головин очень быстро зачахнет в «Монако»

«ЦСКА очень круто и выгодно оформил трансфер Головина. За Сашу можно только порадоваться!



Но мне почему-то кажется, что Головин там очень быстро зачахнет, и не удивлюсь, если через год он вернется обратно. По характеру ему там будет непросто. Только допускаю», — написал Генич в своем твиттере.