Генич: Мне кажется, что Головин очень быстро зачахнет в «Монако»

«ЦСКА очень круто и выгодно оформил трансфер Головина. За Сашу можно только порадоваться!
Но мне почему-то кажется, что Головин там очень быстро зачахнет, и не удивлюсь, если через год он вернется обратно. По характеру ему там будет непросто. Только допускаю», — написал Генич в своем твиттере.
Позже Генич удивился реакции в интернете на свой прогноз.
«Выразил легенькое сомнение относительно перспектив Головина. После этого в твиттер не заходил. Сейчас открываю ленту и ох… Вроде никого не оскорблял, просто выразил мнение;)) Под полтинник комментариев — и большинство из них “ты кто такой”, “пошел в ж…” и т. д.) Люди, ау)))».