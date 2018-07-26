Налоговые органы Испании одобрили штраф в отношении Роналду в размере почти €19 млн

Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:00
Уфа
Домжале
Футбол. Еврокубки
17:45
Вентспилс
Бордо
Футбол. Еврокубки
18:00
Спартак Ю
Ла Фиорита
Футбол. Еврокубки
18:00
Кайрат
АЗ
Футбол. Еврокубки
18:00
Тобол Кс
Пюник
Футбол. Еврокубки
18:00
Вииторул
Витесс
Футбол. Еврокубки
18:30
Рудар В
Стяуа
Футбол. Еврокубки
19:00
Торпедо Кт
Викингур Л
Футбол. Еврокубки
19:00
Бальцан
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
19:00
Хапоэль Хайфа
Хабнарфьердюр
Футбол. Еврокубки
19:00
Чихура
Марибор
Футбол. Еврокубки
19:30
Дюделанж
Дрита
Футбол. Еврокубки
19:30
РБ Лейпциг
Хеккен
Футбол. Еврокубки
20:00
Зриньски
Валлетта
Футбол. Еврокубки
20:00
АПОЭЛ
Флора
Футбол. Еврокубки
20:00
Мольде
Лачи
Футбол. Еврокубки
20:00
Жальгирис В
Вадуц
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Тель-Авив
Раднички Н
Футбол. Еврокубки
20:00
ЦСКА Сф
Адмира Ваккер
Футбол. Еврокубки
20:00
Гонвед
Прогрес
Футбол. Еврокубки
20:00
Юргорден
Мариуполь
Футбол. Еврокубки
20:20
Ягеллония
Риу Аве
Футбол. Еврокубки
20:30
Шахтер С
Лех
Футбол. Еврокубки
20:45
Норшелланн
АИК
Футбол. Еврокубки
20:45
ЛАСК
Лиллестрем
Футбол. Еврокубки
20:45
Динамо Брс
Атромитос А
Футбол. Еврокубки
21:00
ТНС
Линколн
Футбол. Еврокубки
21:00
ФК Санта-Колома
Валюр
Футбол. Еврокубки
21:00
Сутьеска
Алашкерт
Футбол. Еврокубки
21:00
Олимпия Л
Крусейдерс
Футбол. Еврокубки
21:00
Гурник З
Тренчин
Футбол. Еврокубки
21:00
Б-36
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
21:00
Генк
Фола
Футбол. Еврокубки
21:00
Хайдук С
Славия Сф
Футбол. Еврокубки
21:15
Санкт-Галлен
Сарпсборг 08
Футбол. Еврокубки
21:30
Аталанта
Сараево
Футбол. Еврокубки
21:30
Партизан
Тракай
Футбол. Еврокубки
21:30
Железничар
Аполлон
Футбол. Еврокубки
21:45
Абердин
Бернли
Футбол. Еврокубки
21:45
Дандолк
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
21:45
Спартак Сб
Спарта П
Футбол. Еврокубки
21:45
Осиек
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
21:45
Хайберниан
Астерас
Футбол. Еврокубки
22:00
Стьярнан
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
22:00
ДАК
Динамо Мн
Футбол. Еврокубки
22:45
Севилья
Уйпешт
Все события
Фоторепортажи
18Как болели за Мурата Гассиева
10Усик победил Гассиева в Москве и стал абсолютным чемпионом мира
16:25 (мск), источник: ТАСС

Налоговые органы Испании одобрили штраф в отношении Роналду в размере почти €19 млн

МАДРИД, 26 июля. /ТАСС/. Налоговая служба Испании одобрила соглашение, предусматривающее штраф в размере почти €19 млн и приговор к двум годам тюрьмы в отношении бывшего футболиста мадридского «Реала» Криштиану Роналду по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщило в четверг агентство EFE.

Источник: Reuters

По его информации, ранее данной договоренности достиг спортсмен, прокуратура и представители защиты интересов государства. При этом, несмотря на тюремный срок, соглашение подразумевает, что Роналду не будет помещен в пенитенциарное учреждение.

Читайте также
Две недели Роналду в «Ювентусе». Что успел Криштиану за это время

Ранее местные СМИ сообщали, что футболист уже выплатил налоговым органам Испании €13,5 млн штрафа после того, как признался в четырех налоговых преступлениях. Прокуратура Испании выступила с заявлением, в котором говорилось, что Роналду сознательно использовал компанию, созданную в 2010 году, чтобы скрыть свои доходы в Испании. Минфин королевства поддержал обвинения налоговой службы в отношении футболиста, речь шла о мошенничестве на сумму около €15 млн, сам футболист заявлял, что никогда не пытался скрыть свои доходы.

Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из английского «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года. Португалец является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года.

10 июля было объявлено о переходе Роналду в итальянский «Ювентус». Сумма трансфера 33-летнего игрока составила €100 млн, соглашение заключено до 30 июня 2022 года.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Люди на трибунах плакали во время речи Игнашевича
Татьяна Тарасова: Он был не только моим учеником, он был моим товарищем. У меня просто нет слов
Самые дорогие трансферы игроков с постсоветского пространства
Битва за трофей и встреча с Мбаппе: как дебютирует Головин
Исполком РФС назвал детали нового контракта Черчесова
Крыховяк станет звездой. Что ждет «Локомотив» в сезоне-2018/19
Вратарь ЦСКА: Уход Березуцких и Игнашевича ничего не изменил
Массимо Каррера: Уход Головина — потеря для ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка