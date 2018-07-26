СМИ: Футболист «Реала» Родригес выплатит €11,65 млн штрафа испанскому казначейству

Источник: AP 2018

По информации издания, Родригес обвиняется в неуплате налогов на сумму €6,35 млн, которую колумбиец должен был заплатить за передачу прав на использование его изображений в мадридском клубе. Теперь футболист должен будет выплатить испанскому казначейству в общей сложности €11,65 млн включая все проценты и санкции за неуплату.

27-летний нападающий предоставил в налоговую отчет о доходах как нерезидент Испании. Налоговые органы провели расследование и установили, что у колумбийца была широко развита экономическая деятельность, поэтому все его доходы должны облагаться налогом, как на резидента Испании.