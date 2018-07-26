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16:29 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Футболист «Реала» Родригес выплатит €11,65 млн штрафа испанскому казначейству

ТАСС, 26 июля. Полузащитник сборной Колумбии по футболу и мадридского «Реала» Хамес Родригес выплатит штраф в размере €11,65 млн за неуплату налогов. Об этом сообщает испанская газета El Mundo.

Источник: AP 2018

По информации издания, Родригес обвиняется в неуплате налогов на сумму €6,35 млн, которую колумбиец должен был заплатить за передачу прав на использование его изображений в мадридском клубе. Теперь футболист должен будет выплатить испанскому казначейству в общей сложности €11,65 млн включая все проценты и санкции за неуплату.

27-летний нападающий предоставил в налоговую отчет о доходах как нерезидент Испании. Налоговые органы провели расследование и установили, что у колумбийца была широко развита экономическая деятельность, поэтому все его доходы должны облагаться налогом, как на резидента Испании.

Сезон-2017/18 Родригес провел в аренде в мюнхенской «Баварии». Он сыграл за немецкий клуб 39 матчей, забил восемь голов и отдал 14 результативных передач.

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