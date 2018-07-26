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17:02 (мск), источник: ТАСС

Переживший инсульт тренер Фергюсон поблагодарил всех за поддержку и пожелал удачи МЮ

ТАСС, 26 июля. Бывший главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поблагодарил всех, кто поддерживал его, когда он попал в больницу из-за инсульта, а также пожелал удачи манчестерскому клубу в предстоящем сезоне. Соответствующий видеоролик выложен в Instagram «Манчестер Юнайтед».

Источник: Reuters

5 мая 76-летний специалист был доставлен в нейрологический центр в Манчестере, где успешно перенес операцию после инсульта. Спустя несколько дней шотландец вышел из комы и в начале июня был выписан из больницы. Это первое публичное высказывание Фергюсона после инсульта.

«В первую очередь спасибо медицинскому персоналу, помогавшему мне в больнице. Поверьте, без этих людей, которые оказали мне такой потрясающий уход, я бы не сидел здесь сегодня. Спасибо вам большое, спасибо от меня и всей моей семьи», — заявил Фергюсон.

«Я очень польщен всеми сообщениями, которые приходили ко мне со всего мира. Ваши добрые слова и пожелания здоровья очень сильно помогали мне, спасибо за вашу поддержку. Напоследок, желаю удачи Жозе (главный тренер МЮ Жозе Моуринью — прим. ТАСС) и футболистам», — добавил бывший тренер клуба.

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Фергюсон является одним из самых успешных и титулованных тренеров в истории футбола. Шотландец возглавлял «Манчестер Юнайтед» в период с 1986 по 2013 год. Под его руководством клуб завоевал 38 различных трофеев. В 1999 году он был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II, в 2002 году Фергюсон был включен в Зал славы английского футбола.

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