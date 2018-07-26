«Атлетико» по пенальти обыграл «Арсенал» в матче Международного кубка чемпионов

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Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. Лусиано Виетто из «Атлетико» отличился на 41-й минуте. У «Арсенала» гол забил Эмиль Смит-Роу (47). В серии пенальти мадридцы были сильнее — 3:1. Победный одиннадцатиметровый удар реализовал голкипер мадридцев Антонио Адан.

В товарищеском турнире также принимают участие английские «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», испанские «Реал» и «Барселона», итальянские «Ювентус», «Рома» и «Интер», немецкие «Бавария» и «Боруссия» (Дортмунд), французские «Лион» и «Пари Сен- Жермен», а также португальская «Бенфика».

Основная часть матчей проходит в США, также встречи принимают Сингапур, Австрия, Италия, Франция, Ирландия, Англия, Испания и Португалия.