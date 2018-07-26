В Кубке Парагвая слепой на один глаз футболист забил невероятный гол
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В матче Кубка Парагвая форвард ФК «Кристобаль-Колон» Марио Рикардо забил уникальный гол.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В матче Кубка Парагвая форвард ФК «Кристобаль-Колон» Марио Рикардо забил уникальный гол.
Гол настолько понравился болельщикам парагвайского клуба, что в соцсетях они требуют присудить форварду премию Пушкаша, как автору самого красивого гола года.
К сожалению для болельщиков «Кристобаль-Колон», выступающего в третьем по значимости дивизионе страны, команда проиграла «Серро Портеньо» 1:3 и прекратила борьбу за кубок Парагвая.