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19:06 (мск), источник: Р-Спорт

В Кубке Парагвая слепой на один глаз футболист забил невероятный гол

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В матче Кубка Парагвая форвард ФК «Кристобаль-Колон» Марио Рикардо забил уникальный гол.

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Гол настолько понравился болельщикам парагвайского клуба, что в соцсетях они требуют присудить форварду премию Пушкаша, как автору самого красивого гола года.

К сожалению для болельщиков «Кристобаль-Колон», выступающего в третьем по значимости дивизионе страны, команда проиграла «Серро Портеньо» 1:3 и прекратила борьбу за кубок Парагвая.

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