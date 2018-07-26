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20:05 (мск), источник: ТАСС

Российский бизнесмен Кахи Жордания договорился о приобретении голландского ФК «Ден Босх»

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российский бизнесмен Кахи Жордания достиг договоренности о приобретении клуба второго по силе футбольного дивизиона Нидерландов «Ден Босх». Об этом ТАСС сообщил представитель 24-летнего бизнесмена.

Переговоры о приобретении клуба из Хертогенбоса начались в апреле 2018 года. В начале текущей недели стороны окончательно согласовали сделку и подписали контракт, который должен получить одобрение в Королевском футбольном союзе Нидерландов. По соглашению Жордания получит 99,9% акций клуба. Другие параметры сделки стороны не разглашают.

Менеджмент футбольного клуба, Фонд сохранения профессионального футбола города Хертогенбоса и Королевский футбольный союз Нидерландов были поставлены в известность о сделке с самого начала переговоров. Решение клуба и его акционеров о привлечении иностранного инвестора было воспринято всеми сторонами позитивно.

Комментируя сделку, Кахи Жордания заявил: «Я вырос в футбольной семье и с раннего детства болею футболом. Голландский футбол всегда был эталоном профессионализма и спортивной эстетики, он близок мне по духу и спортивному азарту. Мой отец восемь лет назад приобрел футбольный клуб элитного дивизиона страны “Витесс” (Мераб Жордания, бывший футболист и тренер, являлся владельцем “Витесса” в 2010—2013 гг.., он продал свою долю российскому бизнесмену Александру Чигринскому — прим ТАСС), а сегодня я остановил свой выбор на клубе “Ден Босх”. Это решение является плодом долгой и кропотливой работы, анализа возможностей развития и переговоров с экспертами и участниками рынка».

«Стратегия развития “Ден Босх” носит долгосрочный характер и будет включать в себя значительное улучшение инфраструктуры клуба. Конечно, итоговой целью является повышение в классе и выступление в элитном дивизионе, — добавил он. — Наша задача — сделать на базе “Ден Босх” глобальный проект. Мы ожидаем получить одобрение футбольного союза в течение двух недель, но не исключено, что процесс может немного затянуться».

Жордания является основателем и владельцем компании «Ойл Энерджи Групп» (ОЭГ), осуществляющей торговлю нефтепродуктами на внутреннем рынке России.

История клуба

«Ден Босх» был основан в 1965 году и является правопреемником ранее существовавшего БВВ. Клуб является чемпионом Нидерландов 1948 года и финалистом Кубка страны 1991 года. «Ден Босх» также известен тем, что профессиональную карьеру в клубе начинал нападающий Руд ван Нистелрой, который впоследствии выступал за сборную Нидерландов, английский «Манчестер Юнайтед» и испанский «Реал».

На данный момент команда проводит домашние матчи на стадионе «Де Влирт», вместимость которого составляет 8,5 тыс. человек.

В минувшем сезоне «Ден Босх» под руководством Вила Буссена занял 11-е место во втором по силе дивизионе Нидерландов.

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