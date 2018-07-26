Президент «Ромы»: Приму извинения от «Барселоны», если она отдаст нам Месси

Вчера «Барселона» принесла нам свои извинения, но я их не принял. Приму их только в том случае, если они отдадут нам Месси. Что касается того, прекратим ли мы на этом отношения с «Барселоной», то нет. Этот клуб больше нас, поэтому в будущем мы будем сотрудничать, — цитирует Паллотту Football Italia со ссылкой на SiriusXM.