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22:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент «Ромы»: Приму извинения от «Барселоны», если она отдаст нам Месси

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта сообщил, что не принял извинения со стороны «Барселоны» по поводу того, что каталонцы сорвали переход в римский клуб нападающего «Бордо» Малкома.

Источник: AP 2018

«Барселона» своим вмешательством поступила некрасиво. Мончи уже успел договориться с агентом Малкома, соглашение было достигнуто. Мы уже получили юридическую консультацию по данной ситуации. Возможно, «Бордо» придётся дать показания по этому делу.

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Вчера «Барселона» принесла нам свои извинения, но я их не принял. Приму их только в том случае, если они отдадут нам Месси. Что касается того, прекратим ли мы на этом отношения с «Барселоной», то нет. Этот клуб больше нас, поэтому в будущем мы будем сотрудничать, — цитирует Паллотту Football Italia со ссылкой на SiriusXM.

Напомним, ранее «Рома» согласовала с «Бордо» трансфер Малкома за € 38 млн. Игрок должен был отправиться в Рим на медицинское обследование и затем подписать контракт, однако французский клуб отозвал разрешение на вылет. Причиной стало предложение «Барселоны» в размере € 41 млн. «Рома» повысила сумму за игрока, однако агенты Малкома и руководство «Бордо» настояли на варианте с «Барселоной».

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