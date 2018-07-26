Президент «Ромы»: Приму извинения от «Барселоны», если она отдаст нам Месси

«Барселона» своим вмешательством поступила некрасиво. Мончи уже успел договориться с агентом Малкома, соглашение было достигнуто. Мы уже получили юридическую консультацию по данной ситуации. Возможно, «Бордо» придётся дать показания по этому делу.
Вчера «Барселона» принесла нам свои извинения, но я их не принял. Приму их только в том случае, если они отдадут нам Месси. Что касается того, прекратим ли мы на этом отношения с «Барселоной», то нет. Этот клуб больше нас, поэтому в будущем мы будем сотрудничать, — цитирует Паллотту Football Italia со ссылкой на SiriusXM.
Напомним, ранее «Рома» согласовала с «Бордо» трансфер Малкома за € 38 млн. Игрок должен был отправиться в Рим на медицинское обследование и затем подписать контракт, однако французский клуб отозвал разрешение на вылет. Причиной стало предложение «Барселоны» в размере € 41 млн. «Рома» повысила сумму за игрока, однако агенты Малкома и руководство «Бордо» настояли на варианте с «Барселоной».