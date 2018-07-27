Черчесов оценил переход Головина в европейский клуб
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался по поводу перехода полузащитника ЦСКА Александра Головина в «Монако». Его слова приводит ТАСС.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался по поводу перехода полузащитника ЦСКА Александра Головина в «Монако». Его слова приводит ТАСС.
«Каждый из нас
Головин должен стать игроком «Монако» в ближайшие дни. Контракт с футболистом будет заключен после того, как он пройдет медосмотр.
В составе сборной России Головин остановился в шаге от полуфинала домашнего чемпионата мира. В четырех матчах за национальную команду хавбек отличился одним голом и двумя результативными пасами.