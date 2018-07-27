Черчесов оценил переход Головина в европейский клуб

Текущие события
Футбол. Еврокубки
26.07
Севилья4
Уйпешт0
Футбол. Еврокубки
26.07
Стьярнан0
Копенгаген2
Футбол. Еврокубки
26.07
ДАК1
Динамо Мн3
Футбол. Еврокубки
26.07
Абердин1
Бернли1
Футбол. Еврокубки
26.07
Дандолк0
АЕК Л0
Футбол. Еврокубки
26.07
Спартак Сб2
Спарта П0
Футбол. Еврокубки
26.07
Осиек0
Рейнджерс1
Футбол. Еврокубки
26.07
Хайберниан3
Астерас2
Футбол. Еврокубки
26.07
Аталанта2
Сараево2
Футбол. Еврокубки
26.07
Партизан1
Тракай0
Футбол. Еврокубки
26.07
Железничар1
Аполлон2
Футбол. Еврокубки
26.07
Санкт-Галлен2
Сарпсборг 081
Футбол. Еврокубки
26.07
ТНС2
Линколн1
Футбол. Еврокубки
26.07
ФК Санта-Колома1
Валюр0
Футбол. Еврокубки
26.07
Сутьеска0
Алашкерт1
Футбол. Еврокубки
26.07
Олимпия Л5
Крусейдерс1
Футбол. Еврокубки
26.07
Гурник З0
Тренчин1
Футбол. Еврокубки
26.07
Б-360
Бешикташ2
Футбол. Еврокубки
26.07
Генк5
Фола0
Футбол. Еврокубки
26.07
Хайдук С1
Славия Сф0
Футбол. Еврокубки
26.07
Норшелланн1
АИК0
Футбол. Еврокубки
26.07
ЛАСК4
Лиллестрем0
Футбол. Еврокубки
26.07
Динамо Брс4
Атромитос А3
Футбол. Еврокубки
26.07
Шахтер С1
Лех1
Футбол. Еврокубки
26.07
Ягеллония1
Риу Аве0
Футбол. Еврокубки
26.07
Зриньски1
Валлетта1
Футбол. Еврокубки
26.07
АПОЭЛ5
Флора0
Футбол. Еврокубки
26.07
Мольде3
Лачи0
Футбол. Еврокубки
26.07
Жальгирис В1
Вадуц0
Футбол. Еврокубки
26.07
Маккаби Тель-Авив2
Раднички Н0
Футбол. Еврокубки
26.07
ЦСКА Сф3
Адмира Ваккер0
Футбол. Еврокубки
26.07
Гонвед1
Прогрес0
Футбол. Еврокубки
26.07
Юргорден1
Мариуполь1
Футбол. Еврокубки
26.07
Дюделанж2
Дрита1
Футбол. Еврокубки
26.07
РБ Лейпциг4
Хеккен0
Футбол. Еврокубки
26.07
Торпедо Кт3
Викингур Л0
Футбол. Еврокубки
26.07
Бальцан2
Слован Бр1
Футбол. Еврокубки
26.07
Хапоэль Хайфа1
Хабнарфьердюр1
Футбол. Еврокубки
26.07
Чихура0
Марибор0
Футбол. Еврокубки
26.07
Рудар В0
Стяуа2
Футбол. Еврокубки
26.07
Спартак Ю6
Ла Фиорита0
Футбол. Еврокубки
26.07
Кайрат2
АЗ0
Футбол. Еврокубки
26.07
Тобол Кс2
Пюник1
Футбол. Еврокубки
26.07
Вииторул2
Витесс2
Футбол. Еврокубки
26.07
Вентспилс0
Бордо1
Футбол. Еврокубки
26.07
Уфа0
Домжале0
Все события
Фоторепортажи
15Черенков. Навсегда
11Роналду и Месси на месте. А где Неймар?
00:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Черчесов оценил переход Головина в европейский клуб

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался по поводу перехода полузащитника ЦСКА Александра Головина в «Монако». Его слова приводит ТАСС.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

«Каждый из нас где-то начинал, Саша Головин в их числе. Я рад за него, что он показал такой прогресс, когда-то попал в хорошую команду ЦСКА. Он играет определенную и важную роль в нашей сборной, я рад, что он сделал этот непростой шаг. Надеюсь, что он воспользуется своим шансом», — заявил Черчесов.

По словам тренера, трансфер Головина является звонком для других европейских команд, что на российских футболистов можно рассчитывать.

Головин должен стать игроком «Монако» в ближайшие дни. Контракт с футболистом будет заключен после того, как он пройдет медосмотр.

В составе сборной России Головин остановился в шаге от полуфинала домашнего чемпионата мира. В четырех матчах за национальную команду хавбек отличился одним голом и двумя результативными пасами.

Александр Головин поставил на красно-белое: что ждет футболиста в «Монако»
Во время загрузки произошла ошибка.
26 июля© Ньюстюб
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Монако
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Медведева рассказала о новой жизни в Канаде
Медицинские тесты Роналду шокировали врачей
«Локомотив» и ЦСКА разыграют Суперкубок России по футболу
«Уфа» сыграла первый в своей истории матч в еврокубках
Черчесов: Сборная России не отказалась от своих принципов
Еще один бразильский футболист получил российское гражданство
Договор дороже гола: как покупаются договорные матчи
Президент «Ромы» сообщил, что не принял извинения от «Барселоны»
Российский бизнесмен договорился о покупке голландского клуба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка