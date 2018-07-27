Черчесов оценил переход Головина в европейский клуб

«Каждый из нас где-то начинал, Саша Головин в их числе. Я рад за него, что он показал такой прогресс, когда-то попал в хорошую команду ЦСКА. Он играет определенную и важную роль в нашей сборной, я рад, что он сделал этот непростой шаг. Надеюсь, что он воспользуется своим шансом», — заявил Черчесов.