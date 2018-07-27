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08:30 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Кайрата» прокомментировал скандальный уход молодого таланта из клуба

Главный тренер «Кайрата» Карлос Феррер прокомментировал ситуацию с молодым полузащитником Акмалем Бахтияровым, передает корреспондент Vesti.kz.

В конце июня Бахтияров самовольно покинул команду, несмотря на действующий контракт. В официальном заявлении «Кайрата» говорится, что клуб принял все меры для возвращения игрока, но был вынужден подать жалобу в Палату по разрешению споров (ПРС).

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24 июля ПРС дисквалифицировала и оштрафовала Бахтиярова. Решение пока не опубликовано на официальном сайте Казахстанской федерации футбола (КФФ), поэтому неизвестно о сроках и сумме наказания.

По мнению Феррера, Бахтияров совершил ошибку. Тренер пожелал удачи молодому футболисту.

«Ситуация сложная. У парня есть талант. Он не слушает хороших советов, он ошибся. Это мое мнение. Просто хочу пожелать ему удачи», — сказал Феррер на пресс-конференции после победы над голландским «АЗ Алкмаром» (2:0) в Лиге Европы.

20-летний Бахтияров — воспитанник «Кайрата». С 2017 года он привлекался к тренировкам с главной командой. В текущем сезоне Бахтияров забил один гол и отметился двумя ассистами в четырех матчах Кубка Казахстана, где «Кайрат» играет только казахстанским составом. Также на его счету пять мячей и четыре голевые передачи в 14 играх первой лиги за «Кайрат А».

Отметим, что Бахтияров прошел все юношеские сборные Казахстана, а в марте дебютировал в официальном матче за «молодежку», выйдя на замену в победной игре отбора на Евро-2019 против Люксембурга (3:0).

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