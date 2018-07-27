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08:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Марадона сыграет свадьбу со своей 28-летней подругой

Председатель правления брестского «Динамо», знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона сыграет свадьбу.

Источник: Reuters

Он сделал предложение своей 28-летней подруге, и она ответила согласием.

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Как сообщает Daily Mail, на вечеринке в Буэнос-Айресе в честь дня рождения избранницы 57-летний аргентинец сделал ей предложение, и девушка ответила согласием.

Это произошло в присутствии 45 гостей. Женой легенды мирового футбола станет Росио Олива, которая ранее также была профессиональной футболисткой.

В 2014 году Марадона уже делал Оливе предложение, но после этого пара со скандалом рассталась.

Он обвинил ее в краже часов и ювелирных изделий, но позже забрал заявление. Подруга футболиста жаловалась, что он бил ее.

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