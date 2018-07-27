СМИ: Марадона сыграет свадьбу со своей 28-летней подругой
Председатель правления брестского «Динамо», знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона сыграет свадьбу.
Председатель правления брестского «Динамо», знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона сыграет свадьбу.
Он сделал предложение своей 28-летней подруге, и она ответила согласием.
Как сообщает Daily Mail, на вечеринке в
Это произошло в присутствии 45 гостей. Женой легенды мирового футбола станет Росио Олива, которая ранее также была профессиональной футболисткой.
В 2014 году Марадона уже делал Оливе предложение, но после этого пара со скандалом рассталась.
Он обвинил ее в краже часов и ювелирных изделий, но позже забрал заявление. Подруга футболиста жаловалась, что он бил ее.