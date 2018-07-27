Сколари в третий раз возглавил бразильский «Палмейрас»

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69-летний специалист подписал контракт с «Палмейрасом» до 2020 года.

Помимо этого, в тренерский штаб клуба войдут Пауло Турра и Карлос Прасиделли.

Ранее бразилец работал главным тренером «Палмейраса» в периоды с 1997 по 2000 год и с 2010 по 2012 год. По его руководством клуб завоевывал Кубок Бразилии (1998, 2012), Кубок Меркосур (1998), Кубок Либертадорес (1999), а также становился победителем Турнира Рио — Сан-Паулу (2000).