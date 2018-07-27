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07:57 (мск), источник: ТАСС

Сколари в третий раз возглавил бразильский «Палмейрас»

ТАСС, 27 июля. Бывший тренер сборной Бразилии и лондонского «Челси» Луис Фелипе Сколари в третий раз в своей карьере возглавил футбольный клуб «Палмейрас». Об этом сообщает пресс-служба бразильской команды.

Источник: Reuters

69-летний специалист подписал контракт с «Палмейрасом» до 2020 года.

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Помимо этого, в тренерский штаб клуба войдут Пауло Турра и Карлос Прасиделли.

Ранее бразилец работал главным тренером «Палмейраса» в периоды с 1997 по 2000 год и с 2010 по 2012 год. По его руководством клуб завоевывал Кубок Бразилии (1998, 2012), Кубок Меркосур (1998), Кубок Либертадорес (1999), а также становился победителем Турнира Рио — Сан-Паулу (2000).

Сколари дважды возглавлял сборную Бразилии — с 2001 по 2002 год и с 2012 по 2014 год. Вместе с национальной командой он становился чемпионом мира (2002) и выигрывал Кубок конфедераций (2013). Также в послужном списке Сколари значится работа со сборной Португалии (2003−2008) и лондонским «Челси» (2008−2009). Последние три сезона бразилец возглавлял китайский «Гуанчжоу Эвергранд», завоевав с командой три чемпионских титула (2015−2017).

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