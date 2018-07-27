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09:14 (мск), источник: Vesti.kz

Агент ФИФА рассказал, сколько «Барселона» готова была заплатить за Аршавина

Агент ФИФА Дмитрий Селюк в интервью «Спорт День за Днем» рассказал, сколько «Барселона» готова была заплатить за бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина, который сейчас выступает за алматинский «Кайрат».

Источник: РИА "Новости"

— За Андрея Аршавина в свое время заплатили 16,5 миллионов евро, за Головина сейчас чуть больше 30 миллионов. Это Александр Головин как игрок сильнее, или цены так изменились?

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— Нет, как игрок Головин не сильнее Аршавина. Более того, за Аршавина «Барселона» платила реально, лично я делал официальное предложение. При всем моем уважении к Головину, «Барселона» им не интересовалась, а за Аршавина готова была заплатить 15 миллионов евро. Хотя «Барселона» всегда платит гораздо меньше, чем другие клубы. Футболисты выбирают «Барселону». Мы это видим даже по Малкону, который переехал в Европу, сейчас пошел в «Барселону».

Напомним, что 37-летний нападающий выступает за «Кайрат» с 2016 года. В текущем сезоне казахстанской премьер-лиги на счету россиянина — семь мячей и семь голевых передач в 12 матчах. До этого Аршавин выступал за «Кубань», «Зенит» и лондонский «Арсенал».

22-летний полузащитник Александр Головин перейдет из ЦСКА в «Монако». Контракт суммой 30 миллионов евро рассчитан на 5 лет.

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