Текущие события
Футбол. Премьер-лига
21:30
Локомотив М
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
26.07
Севилья4
Уйпешт0
Футбол. Еврокубки
26.07
Стьярнан0
Копенгаген2
Футбол. Еврокубки
26.07
ДАК1
Динамо Мн3
Футбол. Еврокубки
26.07
Абердин1
Бернли1
Футбол. Еврокубки
26.07
Дандолк0
АЕК Л0
Футбол. Еврокубки
26.07
Спартак Сб2
Спарта П0
Футбол. Еврокубки
26.07
Осиек0
Рейнджерс1
Футбол. Еврокубки
26.07
Хайберниан3
Астерас2
Все события
Фоторепортажи
11Роналду и Месси на месте. А где Неймар?
22«Спартак» — 2018/19: как он будет выглядеть
10:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» представил третий комплект формы на сезон-2018/19

Лондонский «Арсенал» в своём официальном «твиттере» представил третий комплект игровой формы, в которой футболисты английского клуба будут выступать в следующем сезоне.

Форма была представлена в коротком видеоролике, в котором приняли участие несколько футболистов «Арсенала». Техническим спонсором «канониров» является фирма Puma.

Во время загрузки произошла ошибка.

По итогам завершившегося сезона «Арсенал» занял шестое место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. В первом туре сезона-2018/19 лондонцы сыграют на своём поле 12 августа с «Манчестер Сити».

Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Чистое извращение! Куда завела фантазия фанатов на ЧМ-2018 (фото)
В Аргентине убили молодого вратаря. Что произошло?
Как из чемпионата России сделать праздник уровня ЧМ-2018
«Уфа» сыграла первый в своей истории матч в еврокубках
Нурмагомедов предложил Макгрегору провести бой в Нью-Йорке
СМИ Италии: «Спартак» по-прежнему интересуется Ляичем
СМИ: Cборная Мексики по футболу расстанется с главным тренером
Шведская бегунья выступает, нарушая антидопинговые правила
Чернов: Березуцкий только через пару лет узнал, как меня зовут
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка