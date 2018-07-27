«Арсенал» представил третий комплект формы на сезон-2018/19
Лондонский «Арсенал» в своём официальном «твиттере» представил третий комплект игровой формы, в которой футболисты английского клуба будут выступать в следующем сезоне.
Лондонский «Арсенал» в своём официальном «твиттере» представил третий комплект игровой формы, в которой футболисты английского клуба будут выступать в следующем сезоне.
Форма была представлена в коротком видеоролике, в котором приняли участие несколько футболистов «Арсенала». Техническим спонсором «канониров» является фирма Puma.
По итогам завершившегося сезона «Арсенал» занял шестое место в турнирной таблице английской