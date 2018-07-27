Новая арена ФК «Тоттенхэм» на 62 тыс. зрителей будет называться Tottenham Hotspur Stadium

62-тысячная арена была построена на месте «Уайт Харт Лейн», который являлся домашним стадионом «Тоттенхэма» с 1899 года. 14 мая 2017 года лондонский клуб провел свой последний матч на 36-тысячном «Уайт Харт Лейн», когда в рамках матча чемпионата Англии «Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1. В этом сезоне «Тоттенхэм» впервые с 1963 года финишировал в турнире выше третьего места. Сезон-2017/18 из-за строительства новой арены клуб провел на лондонском «Уэмбли», который принадлежит Ассоциации футбола Англии.