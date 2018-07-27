Новая арена ФК «Тоттенхэм» на 62 тыс. зрителей будет называться Tottenham Hotspur Stadium
ТАСС, 27 июля. Новый стадион английского футбольного клуба «Тоттенхэма» будет называться Tottenham Hotspur Stadium. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на
ТАСС, 27 июля. Новый стадион английского футбольного клуба «Тоттенхэма» будет называться Tottenham Hotspur Stadium. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на
62-тысячная арена была построена на месте «Уайт Харт Лейн», который являлся домашним стадионом «Тоттенхэма» с 1899 года. 14 мая 2017 года лондонский клуб провел свой последний матч на 36-тысячном «Уайт Харт Лейн», когда в рамках матча чемпионата Англии «Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1. В этом сезоне «Тоттенхэм» впервые с 1963 года финишировал в турнире выше третьего места. Сезон-2017/18
Первый тестовый матч на новом стадионе будет проведен 27 августа. Дебютная официальная игра состоится 15 сентября, когда в чемпионате Англии «Тоттенхэм» примет «Ливерпуль».
Лондонский клуб является двукратным чемпионом Англии, восьмикратным обладателем Кубка страны и семикратным обладателем Суперкубка, и трехкратным — Кубка английской лиги. Помимо этого, он дважды становился обладателем Кубка УЕФА, и один раз — Кубка обладателей кубков. В минувшем сезоне «Тоттенхэм» занял третье место в национальном первенстве.