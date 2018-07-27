«Милан» объявил, что Гаттузо продолжит руководить командой

Ранее сообщалось, что «россонери» в самое ближайшее время может возглавить уволенный из «Челси» Антонио Конте.

— Моя точка зрения разделяется с руководством, Гаттузо останется тренером, другие варианты никогда не обсуждались, — заявил Леонардо. — Это нормально, что если знаменитые тренеры свободны, то начинаются слухи, но никто не разговаривал с Конте. Гаттузо вырос как тренер, он истинный «миланист», поэтому он останется.