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14:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Милан» объявил, что Гаттузо продолжит руководить командой

Новый спортивный директор «Милана» Леонардо на пресс-конференции объявил, что Дженнаро Гаттузо останется не посту главного тренера команды.

Источник: AP 2018

Ранее сообщалось, что «россонери» в самое ближайшее время может возглавить уволенный из «Челси» Антонио Конте.

— Моя точка зрения разделяется с руководством, Гаттузо останется тренером, другие варианты никогда не обсуждались, — заявил Леонардо. — Это нормально, что если знаменитые тренеры свободны, то начинаются слухи, но никто не разговаривал с Конте. Гаттузо вырос как тренер, он истинный «миланист», поэтому он останется.

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