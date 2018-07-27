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14:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Вердер» совершил самую дорогую покупку в истории, подписав Классена из «Эвертона»

«Вердер» объявил о переходе 25-летнего голландского полузащитника Дэви Классена из «Эвертона».

Детали сделки не разглашаются.

По информации британской прессы, немецкий клуб заплатил за игрока около 14 миллионов евро, что делает трансфер Классена самым дорогим в истории клуба. Рекорд принадлежал полузащитнику Марко Марину, за которого «Вердер» отдал менхенгладбахской «Боруссии» 8,2 миллиона евро летом 2009 года.

Также британское СМИ пишут, что Классен будет зарабатывать в «Вердере» 3,5 миллиона евро в год, а его контракт рассчитан на 4 года.

В прошедшем сезоне игрок провел за «Эвертон» 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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