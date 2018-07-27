«Вердер» совершил самую дорогую покупку в истории, подписав Классена из «Эвертона»

По информации британской прессы, немецкий клуб заплатил за игрока около 14 миллионов евро, что делает трансфер Классена самым дорогим в истории клуба. Рекорд принадлежал полузащитнику Марко Марину, за которого «Вердер» отдал менхенгладбахской «Боруссии» 8,2 миллиона евро летом 2009 года.

Также британское СМИ пишут, что Классен будет зарабатывать в «Вердере» 3,5 миллиона евро в год, а его контракт рассчитан на 4 года.



В прошедшем сезоне игрок провел за «Эвертон» 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.