CAS отклонил апелляцию бывшего генсека ФИФА Вальке на 10-летнее отстранение

Бывший чиновник подал апелляцию 28 февраля прошлого года. Отмечается, что судьи CAS, рассмотрев дело бывшего функционера ФИФА, пришли к выводу, что преступления, совершенные Вальке, в совокупности имеют серьезную степень тяжести, в связи с чем санкции в его отношении являются справедливыми.

В сентябре 2015 года Вальке, являвшийся генеральным секретарем ФИФА с 2007-го, был временно отстранен комитетом по этике ФИФА от футбольной деятельности. По данным СМИ, Вальке проходил соучастником по делу о коррупции, которое связано с получением ЮАР права на проведение чемпионата мира 2010 года. Также Вальке подозревался в том, что он заработал порядка €2 млн после перепродажи билетов на игры чемпионата мира 2014 года в Бразилии с наценкой.