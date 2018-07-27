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14:14 (мск), источник: ТАСС

CAS отклонил апелляцию бывшего генсека ФИФА Вальке на 10-летнее отстранение

ТАСС, 27 июля. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию бывшего генерального секретаря Международной федерации футбола (ФИФА) Жерома Вальке на отстранение от футбольной деятельности на 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Бывший чиновник подал апелляцию 28 февраля прошлого года. Отмечается, что судьи CAS, рассмотрев дело бывшего функционера ФИФА, пришли к выводу, что преступления, совершенные Вальке, в совокупности имеют серьезную степень тяжести, в связи с чем санкции в его отношении являются справедливыми.

В сентябре 2015 года Вальке, являвшийся генеральным секретарем ФИФА с 2007-го, был временно отстранен комитетом по этике ФИФА от футбольной деятельности. По данным СМИ, Вальке проходил соучастником по делу о коррупции, которое связано с получением ЮАР права на проведение чемпионата мира 2010 года. Также Вальке подозревался в том, что он заработал порядка €2 млн после перепродажи билетов на игры чемпионата мира 2014 года в Бразилии с наценкой.

9 января этого года Вальке был уволен со своего поста, 12 февраля решением арбитражной палаты комитета ФИФА по этике он был отстранен от футбольной деятельности на 12 лет. 5 июля апелляционный комитет ФИФА сократил срок его дисквалификации до 10 лет.

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