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14:34 (мск), источник: Р-Спорт

Прокуратура Испании: Роналду будет приговорен к двум годам тюрьмы

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Нападающий туринского футбольного клуба «Ювентус» португалец Криштиану Роналду будет оштрафован на 3,2 миллиона евро и приговорен к двум годам тюрьмы по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает Рейтер со ссылкой на прокуратуру Испании.

Источник: РИА "Новости"

Футболист вряд ли попадет в тюрьму согласно испанскому законодательству, ожидается, что наказание будет переведено в двухлетний испытательный срок.

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Роналду, помимо штрафа в 3,2 миллиона евро, возместит ущерб налоговым органам в размере 5,7 миллиона евро. Также португалец выплатит 1 миллион евро по начисленным процентам и 250 евро за каждый день двухлетнего срока.

Ожидается, что общая сумма, которую выплатит Роналду по данному делу, в итоге составит около 19 миллионов евро.

В июле прошлого года на заседании суда футболист заявил, что никогда ничего не скрывал и не пытался избежать налоговых платежей.

Роналду в текущее летнее трансферное окно перешел из мадридского «Реала» в «Ювентус».

Роналду поразил врачей «Ювентуса» своими показателями
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24 июля© Ньюстюб
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