Головин будет определять игру «Монако»? Он может стать лидером нового клуба

Источник: Советский спорт

НОВАЯ СЕРЕДИНА ПОЛЯ

В грядущем сезоне перед Леонарду Жардимом стоит сложная, но любимая задача — из ничего создать новый «Монако». Летом клуб расстался почти всеми основными системообразующими центрхавами — Тома Лемаром, Жоао Моутинью и Фабиньо — что открывает простор и поле для встраивания новичков или наделения уже освоившихся футболистов новыми полномочиями. Ко вторым относятся Кейта Бальде и разыгравшийся в прошлом сезоне Рони Лопеш.

Впереди ничего толком не изменится. Радамель Фалькао будет как и раньше завершать, а те же Бальде и Лопеш поддерживать его с флангов. Из глубины и по центру атакующей тройке поможет Юри Тилеманс и, если трансфер состоится, Александр Головин. Но о взаимодействии в обновленной середине поля чуть позже. Пока стоит отметить, что «Монако» в кои-то веки не расстался с футболистами из других линий, оборонцев (Жорже — Жемерсон — Глик — Сидибе) пока никто не выкупил.

В воротах по-прежнему продолжит действовать Даниэль Субашич, проведший относительно хороший чемпионат мира. Голкипер в одиночку вытащил серию пенальти с Данией, неплохо показал себя в аналогичной обстановке в игре с Россией, качественно отыграл против Англии, но потерялся в финале, где пропустил необязательный гол от бывшего одноклубника Килиана Мбаппе и вообще выглядел удручающе.

ГДЕ БУДЕТ ИГРАТЬ ГОЛОВИН?

Есть несколько вариантов. В прошлом году Жардим по ходу сезона отказался от использования Тилеманса в роли «десятки» и опустил молодое дарование бельгийского футбола глубже к своим воротам. Также тренер выпускал Юри на левый фланг атаки, но чаще предпочитал там видеть Лемара. В целом, Тилеманс действовал на тех же позициях, что и Головин в ЦСКА, однако разница все же существует: фланги монегасков в прошлом сезоне были сверхразнообразны (Кейта, Тилеманс, Лопеш, Лемар), тогда как Головин порой действовал в какой-то из вышеуказанных зон безальтеративно.

В новой структуре «Монако» Головин скорее всего будет играть в треугольнике с Тилемансом и опорником Жаном-Эдом Ахолу, который должен заменить Фабиньо. Скорее всего Александр будет наигрываться выше Тилеманса и Ахолу (4−2−3−1), но существует вариант при котором, россиянин сыграет в опорной связке с Жаном-Эдом или вообще уйдет налево вместо Бальде (4−3−3). Кроме того правый хавбек Лопеш далеко не всегда был привязан к родному флангу, то есть увидеть Головина справа в атаке тоже вполне реально.

Разносторонняя и почти универсальная (в атаке) полузащита «Монако» автоматически дает Головину больше времени на демонстрацию своих лучших качеств. Тренер будет двигать Александра по знакомым позициям, что позволит либо раскрыться как-то по-новому, либо закрепиться в какой-то одной роли. Важно помнить, что Леонарду Жардим любит экспериментировать и менять игровую модель. Португалец приверженец 4−3−3 и 4−2−3−1 (реже), в обеих формациях Головину найдется место в основе.

ЖАРДИМ — ИДЕАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР ДЛЯ ГОЛОВИНА

Португальский специалист не раз подчеркивал, что ему куда интереснее раскрывать футболистов, выводить их на определенный уровень, а не просто работать с лучшими в мире игроками. Не находите связь с Арсеном Венгером? Тот зарекомендовал себя чуть ли не лучшим по воспитанию молодых дарований. Говорят, Головин отказался переходить в «Арсенал», когда француз покинул клуб.

Если рассматривать ситуацию в таком ключе, получается, что Александр во-многом выбирал новое место работы по тренеру и его внутренней философии. Это неплохо, ведь тот же Маурицио Сарри («Челси») не так хорошо известен массой воспитанников, хотя примеры вроде Жоржиньо существуют. Массимилиано Аллегри и «Ювентус» — это вообще немного другая история с футболистами высочайшего уровня в каждой линии и мощнейшей конкурентной средой.

Еще один плюс Жардима — он доверяет молодым и новичкам. А сейчас настал именно тот самый момент, когда новички, а они еще и молодые, прибыли и должны образовать новую полузащиту. Возможно Головину даже позволят исполнять стандарты, включая те, что вблизи чужих ворот. Вы не поверите, но Александр единственный игрок в мире, который забил прямым ударом со штрафного на ЧМ (Саудовской Аравии) и прошлогоднем еврокубковом плей-офф («Арсеналу» в ЛЕ). Но здесь все не так однозначно, как с местом в составе, которое россиянину вроде как пообещали. По крайней мере, у Головина есть все шансы стать лидером еще одной команды.

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