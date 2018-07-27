Головин будет определять игру «Монако»? Он может стать лидером нового клуба
Корреспондент «Советского спорта» — о возможной игре Александра Головина в «Монако».
Корреспондент «Советского спорта» — о возможной игре Александра Головина в «Монако».
НОВАЯ СЕРЕДИНА ПОЛЯ
В грядущем сезоне перед Леонарду Жардимом стоит сложная, но любимая задача — из ничего создать новый «Монако». Летом клуб расстался почти всеми основными системообразующими центрхавами — Тома Лемаром, Жоао Моутинью и Фабиньо — что открывает простор и поле для встраивания новичков или наделения уже освоившихся футболистов новыми полномочиями. Ко вторым относятся Кейта Бальде и разыгравшийся в прошлом сезоне Рони Лопеш.
Впереди ничего толком не изменится. Радамель Фалькао будет как и раньше завершать, а те же Бальде и Лопеш поддерживать его с флангов. Из глубины и по центру атакующей тройке поможет Юри Тилеманс и, если трансфер состоится, Александр Головин. Но о взаимодействии в обновленной середине поля чуть позже. Пока стоит отметить, что «Монако» в
В воротах
ГДЕ БУДЕТ ИГРАТЬ ГОЛОВИН?
Есть несколько вариантов. В прошлом году Жардим по ходу сезона отказался от использования Тилеманса в роли «десятки» и опустил молодое дарование бельгийского футбола глубже к своим воротам. Также тренер выпускал Юри на левый фланг атаки, но чаще предпочитал там видеть Лемара. В целом, Тилеманс действовал на тех же позициях, что и Головин в ЦСКА, однако разница все же существует: фланги монегасков в прошлом сезоне были сверхразнообразны (Кейта, Тилеманс, Лопеш, Лемар), тогда как Головин порой действовал в
В новой структуре «Монако» Головин скорее всего будет играть в треугольнике с Тилемансом и опорником
Разносторонняя и почти универсальная (в атаке) полузащита «Монако» автоматически дает Головину больше времени на демонстрацию своих лучших качеств. Тренер будет двигать Александра по знакомым позициям, что позволит либо раскрыться
ЖАРДИМ — ИДЕАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР ДЛЯ ГОЛОВИНА
Португальский специалист не раз подчеркивал, что ему куда интереснее раскрывать футболистов, выводить их на определенный уровень, а не просто работать с лучшими в мире игроками. Не находите связь с Арсеном Венгером? Тот зарекомендовал себя чуть ли не лучшим по воспитанию молодых дарований. Говорят, Головин отказался переходить в «Арсенал», когда француз покинул клуб.
Если рассматривать ситуацию в таком ключе, получается, что Александр
Еще один плюс Жардима — он доверяет молодым и новичкам. А сейчас настал именно тот самый момент, когда новички, а они еще и молодые, прибыли и должны образовать новую полузащиту. Возможно Головину даже позволят исполнять стандарты, включая те, что вблизи чужих ворот. Вы не поверите, но Александр единственный игрок в мире, который забил прямым ударом со штрафного на ЧМ (Саудовской Аравии) и прошлогоднем еврокубковом
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«Монако» сыграет в Лиге чемпионов, и с большой долей вероятности может попасть в одну отборочную группу с российским представителем. Вряд ли это будет ЦСКА, так как оба клуба скорее всего при жеребьевке попадут по вторую корзину. А вот встречи с «Локомотивом» или «Спартаком», если тот пройдет квалификацию, вполне реальны.