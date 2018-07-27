Головин: Переход в «Монако» — это новый вызов, который я принимаю с энтузиазмом
Новичок «Монако» полузащитник Александр Головин поделился эмоциями от своего перехода из ЦСКА.
Новичок «Монако» полузащитник Александр Головин поделился эмоциями от своего перехода из ЦСКА.
«Я очень счастлив присоединиться к “Монако”. Это новый вызов, который я принимаю с большим энтузиазмом. На данный момент я с нетерпением жду встречи с тренерским штабом и новыми одноклубниками, чтобы приступить к работе», — цитирует Головина
Головин подписал с «Монако» контракт, рассчитанный на пять сезонов — до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что трансфер игрока сборной России обойдётся французскому клубу примерно в € 30 млн.
В прошедшем сезоне российской