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17:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Головин: Переход в «Монако» — это новый вызов, который я принимаю с энтузиазмом

Новичок «Монако» полузащитник Александр Головин поделился эмоциями от своего перехода из ЦСКА.

Источник: РИА "Новости"

«Я очень счастлив присоединиться к “Монако”. Это новый вызов, который я принимаю с большим энтузиазмом. На данный момент я с нетерпением жду встречи с тренерским штабом и новыми одноклубниками, чтобы приступить к работе», — цитирует Головина пресс-служба «Монако».

Головин подписал с «Монако» контракт, рассчитанный на пять сезонов — до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что трансфер игрока сборной России обойдётся французскому клубу примерно в € 30 млн.

В прошедшем сезоне российской Премьер-Лиги 22-летний полузащитник провёл 27 матчей, в которых отметился 5 голами и 3 результативными передачами. На чемпионате мира — 2018 Головин в составе сборной России дошёл до стадии ¼ финала, где россияне уступили Хорватии. В 4 матчах мундиаля Александр забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.

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