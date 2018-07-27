Васильев: Головин выбрал «Монако» из-за лучших условий для его прогресса

«Мы очень рады, что Александр Головин присоединился к “Монако”. Это молодой и талантливый игрок, хорошо проявивший себя на чемпионате мира, за игрой которого мы уже давно следили. У него за плечами уже имеется опыт выступления как в чемпионате России, так и на международных турнирах. Несмотря на конкуренцию со стороны именитых футбольных клубов, Александр выбрал “Монако”, где для его дальнейшего прогресса созданы лучшие условия», — заявил Васильев.