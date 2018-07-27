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17:31 (мск), источник: ТАСС

Васильев: Головин выбрал «Монако» из-за лучших условий для его прогресса

ТАСС, 27 июля. Полузащитник сборной России Александр Головин является молодым и талантливым игроком, для которого в «Монако» созданы лучшие условия для дальнейшего прогресса. Такое мнение высказал вице-президент и генеральный директор клуба из чемпионата Франции Вадим Васильев.

В пятницу «Монако» объявил о подписании контракта с полузащитником московского ЦСКА Головиным. Как сообщает армейский клуб, сумма трансфера 22-летнего футболиста стала рекордной в истории московской команды. Головин подписал с «Монако» пятилетний контракт.

«Мы очень рады, что Александр Головин присоединился к “Монако”. Это молодой и талантливый игрок, хорошо проявивший себя на чемпионате мира, за игрой которого мы уже давно следили. У него за плечами уже имеется опыт выступления как в чемпионате России, так и на международных турнирах. Несмотря на конкуренцию со стороны именитых футбольных клубов, Александр выбрал “Монако”, где для его дальнейшего прогресса созданы лучшие условия», — заявил Васильев.

В прошлом сезоне «Монако» занял второе место в чемпионате Франции, уступив только «Пари Сен-Жермен». Благодаря этому клуб напрямую квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов.

Ранее итальянские и британские СМИ сообщали, что ЦСКА вел переговоры о трансфере Головина с лондонским «Челси», а также с туринским «Ювентусом».

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