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17:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Французские СМИ приветствуют переход Головина в «Монако»

Хавбек Александр Головин сделал мудрый выбор, присоединившись к «Монако», полагает портал Get French Football News.

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22-летний россиянин сегодня подписал с монегасками 5-летний контракт.

— Подписание Головина — огромная победа «Монако», — отмечает издание. — Клуб обошел «Челси» и «Ювентус» в борьбе за талантливого игрока атакующего профиля. Мудрый выбор для россиянина, которому придется адаптироваться к чемпионату Франции.

Головин выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. В составе армейцев он становился чемпионом России.

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