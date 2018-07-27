Французские СМИ приветствуют переход Головина в «Монако»
Хавбек Александр Головин сделал мудрый выбор, присоединившись к «Монако», полагает портал Get French Football News.
Хавбек Александр Головин сделал мудрый выбор, присоединившись к «Монако», полагает портал Get French Football News.
22-летний россиянин сегодня подписал с монегасками 5-летний контракт.
— Подписание Головина — огромная победа «Монако», — отмечает издание. — Клуб обошел «Челси» и «Ювентус» в борьбе за талантливого игрока атакующего профиля. Мудрый выбор для россиянина, которому придется адаптироваться к чемпионату Франции.
Головин выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. В составе армейцев он становился чемпионом России.