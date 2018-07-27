«Перехожу в “Монако”, но частичка меня навсегда останется в ЦСКА». Обращение Головина к болельщикам
Хавбек «Монако» Александр Головин обратился к болельщикам ЦСКА, за который выступал с 2014 по 2018 год.
Хавбек «Монако» Александр Головин обратился к болельщикам ЦСКА, за который выступал с 2014 по 2018 год.
Сегодня 22-летний россиянин подписал с монегасками 5-летний контракт.
— За годы в ЦСКА я состоялся как игрок и безмерно благодарен
Грустно оставлять команду, ставшую родной, но не каждому выпадает шанс перейти в большой европейский клуб. Сегодня я перехожу в «Монако», но частичка меня навсегда останется здесь.
В составе ЦСКА Головин выигрывал чемпионат России.