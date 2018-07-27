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17:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Перехожу в “Монако”, но частичка меня навсегда останется в ЦСКА». Обращение Головина к болельщикам

Хавбек «Монако» Александр Головин обратился к болельщикам ЦСКА, за который выступал с 2014 по 2018 год.

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Сегодня 22-летний россиянин подписал с монегасками 5-летний контракт.

— За годы в ЦСКА я состоялся как игрок и безмерно благодарен красно-синим, — сказал Головин в интервью пресс-службе армейцев. — Клуб поверил в меня и осуществил мечту маленького сибирского мальчика, который грезил большим футболом.

Грустно оставлять команду, ставшую родной, но не каждому выпадает шанс перейти в большой европейский клуб. Сегодня я перехожу в «Монако», но частичка меня навсегда останется здесь.

В составе ЦСКА Головин выигрывал чемпионат России.

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