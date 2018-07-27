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17:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» определился с потенциальной заменой Куртуа

Лондонский «Челси» определился с приоритетной трансферной целью на случай ухода из команды вратаря Тибо Куртуа, которым интересуется мадридский «Реал».

Источник: Reuters

По информации Sky Sports, руководство синих приняло решение обозначить голкипера «Эвертона» и сборной Англии Джордана Пикфорда в качестве замены бельгийцу. Контракт игрока с «ирисками» рассчитан до лета 2022 года, и маловероятно, что ливерпульский клуб согласится расстаться с футболистом, которого приобрёл у «Сандерленда» летом 2017 года за £ 30 млн (€ 33,7 млн).

В коротком списке «Челси» также числятся Каспер Шмейхель («Лестер Сити») и Джек Батлэнд («Сток Сити»), но оба игрока являются запасными вариантами на случай неудачной попытки приобрести Пикфорда.

На чемпионате мира — 2018 24-летний футболист был основным вратарём сборной Англии, которая дошла до полуфинала турнира и заняла итоговое четвёртое место. Пикфорд принял участие в 7 матчах и пропустил 8 голов.

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