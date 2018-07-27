Текущие события
Футбол. Премьер-лига
21:30
Локомотив М
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
26.07
Хайберниан3
Астерас2
Футбол. Еврокубки
26.07
Осиек0
Рейнджерс1
Футбол. Еврокубки
26.07
ДАК1
Динамо Мн3
Футбол. Еврокубки
26.07
Стьярнан0
Копенгаген2
Футбол. Еврокубки
26.07
Севилья4
Уйпешт0
Все события
Фоторепортажи
18Как болели за Мурата Гассиева
11Роналду и Месси на месте. А где Неймар?
18:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Ибрагимович: США повезло, что я не приехал сюда на 10 лет раньше, сейчас бы я был президентом

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, ответил на вопрос о том, как он изменил футбольную культуру в Америке.

Источник: AP 2018

«Я не знаю, изменил ли ее, я просто делаю свою работу. Им повезло, что я не приехал сюда на 10 лет раньше, сейчас бы я был президентом», — приводит слова шведа Sky Sports.

В 16 матчах за «Гэлакси» Ибрагимович забил 12 голов и отдал 3 голевые передачи.

Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Черчесов официально подписал новый контракт с РФС
Битва за Суперкубок: новобранцы ЦСКА против амбиций «Локо»
Нурмагомедов предложил Макгрегору провести бой в Нью-Йорке
Перехожу в «Монако». Обращение Головина к болельщикам
«Очень сильно ужались». «Анжи» снимется с чемпионата?
Французские СМИ приветствуют переход Головина в «Монако»
«Челси» определился с потенциальной заменой Куртуа
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка