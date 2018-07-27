Ибрагимович: США повезло, что я не приехал сюда на 10 лет раньше, сейчас бы я был президентом

«Я не знаю, изменил ли ее, я просто делаю свою работу. Им повезло, что я не приехал сюда на 10 лет раньше, сейчас бы я был президентом», — приводит слова шведа Sky Sports.



В 16 матчах за «Гэлакси» Ибрагимович забил 12 голов и отдал 3 голевые передачи.